Encuentro Digital con Jason Derulo

Jason Derulo está a punto de sacar a la venta su nuevo álbum de estudio y que se va a llamar Everything is 4 . Su estreno va a ser el día 2 de junio y es por eso que vamos a realizar un encuentro digital con él este jueves 21 de mayo . Puedes enviar tus preguntas vía Twitter con el hastag #JasonDeruloEnEuropaFm .

Want to want me de Jason Derulo / europafm.com

Everything is 4 será el nuevo disco de Jason Derulo y se va a publicar el día 2 de junio. Este va a ser su quinto álbum de estudio del que ya conocemos algunas canciones como su primer single, Want to want me, que se ha convertido en un éxito en las radios de todo el mundo.

También hemos podido escuchar otros adelantos como Get ugly, Cheyenne y, recientemente, su colaboración con Stevie Wonder y Keith Urban llamada Broke.

Aprovechando la visita de Jason Derulo a Madrid para promocionar su nuevo trabajo, Juan Sánchez entrevistará a Jason Derulo para su Encuentro Digital con Europa FM haciéndole llegar vuestras preguntas vía Twitter.

¡Utiliza el hashtag #JasonDeruloEnEuropaFM y le haremos llegar tu pregunta!