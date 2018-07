Compra tus entradas para Justin Bieber y Euroclub te regala otra

Madrid es la primera ciudad escogida para el paso por España del Believe Tour 2013 de Justin Bieber. El jueves 14 de marzo Justin Bieber actuará en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.

Y para que no te quedes sin ir, por cada dos entradas que compres para el concierto de Madrid, Euroclub te regala otra entrada más. Si no podías ir por ser menor de edad ahora no tienes excusa, invita a tu padre, a tu madre o a tu hermano mayor con la entrada que te regalamos y no faltes al espectacular directo de Justin Bieber.

¿Quieres tu entrada gratis? Entra en www.ticketmaster.es y buscar el concierto Justin Bieber Madrid. Selecciona el número de entradas que deseas, introduce el código PJ572631 en la casilla "DESCUENTO ACOMPAÑANTE ADULTO-EUROCLUB" y tendrás una de las entradas gratuita, en el total de la compra. La oferta es por la compra de dos o más entradas.