Entradas concierto de Shawn Mendes en Madrid en la fecha: a qué hora salen, precio y donde comprarlas

El cantante Shawn Mendes está de vuelta sobre los escenarios con su gira internacional On The Road Again y el público de España está de enhorabuena, ya que el canadiense llevará a cabo un concierto el próximo martes 26 de agosto en el Movistar Arena de Madrid.

Un concierto en el que el artista mostrará cómo suena en directo su último álbum, Shawn, en el que profundiza en algunos de los aspectos más personales de su vida, aunque también repasará éxitos como Stitches, There's Nothing Holdin' Me Back o In My Blood, con lo que promete ser un espectáculo muy especial, ya que será la única parada de la gira en nuestro país.

Cuándo y dónde comprar las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Madrid

Las entradas para el concierto de en el Movistar Arena de Madrid estarán a la venta a partir de este viernes 6 de junio a las 10:00 horas.

Tal y como indica la organización del evento, las entradas están disponibles a través de shawnmendesofficial.com/live, doctormusic.com y entradas.com.

Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Madrid

Los precios establecidos para ver a Shawn Mendes en Madrid son de 45, 64, 78, 98, 140 y 155 euros, a los que hay que sumar los gastos de gestión, dependiendo de la localidad elegida en el Movistar Arena.

Además, hay que tener en cuenta que los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto y que solo se podrán comprar un máximo de seis entradas por usuario y por tarjeta.