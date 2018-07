Gana experiencias bienestar con TQM 2012, el disco de los enamorados

Son los temas más populares de los últimos meses (como el Ai se eu te pego de Michel Teló) y desde la primera canción, el éxito de Pablo Alborán Perdóname, el álbum asegura buena y conocida música. Cuenta con temas de artistas de primer nivel como Amaia Montero, Sergio Dalma, Malú, Estopa, La Oreja de Van Gogh, Maldita Nerea, Hombres G con Miguel Bosé, Dani Martín, El Pescao, Pitbull, Shakira, India Martínez, Carlos Baute, Vega, Los Secretos…

Canciones defendidas por artistas de primera fila y que además pueden ser la banda sonora de un día tan especial como el 14 de febrero. Con motivo del día de los enamorados Europa FM quiere regalarte experiencias bienestar para desconectar en compañía disfrutando de cualquiera de los 155 circuitos de agua repartidos por toda nuestra geografía. Los días 11 y 18 de febrero durante el programa Me Pones con Juanma Romero regalaremos experiencias bienestar. Dedica una canción a tu pareja los días 11 y 18 de febrero mediante llamando al 902 10 32 62, enviando un correo a mepones@europafm.es o mandando un SMS con la palabra MEPONES al 25325.

Los artistas y canciones que aparecen en el álbum TQM son:

CD1

1. Pablo Alborán Perdóname

2. Amaia Montero Tu mirada

3. Sergio Dalma El mundo

4. Malú Ahora tú

5. Estopa La primavera

6. La Oreja de Van Gogh Cometas por el cielo

7. David DeMaría La magia del corazón

8. Maldita Nerea ¿No podíamos ser agua?

9. Hombres G con Miguel Bosé Lo noto

10. Dani Martín Mi lamento

11. La Musicalité Soledad en mí

12. Presuntos Implicados El amor me envuelve (Love is all around)

13. Bruno Mars Marry You

14. Los Secretos En este mundo raro

15. El Pescao La luna va y viene

16. Vega Como yo no hay dos

17. Pol 3.14 Jóvenes eternamente

CD2

1. Michel Teló Ai se eu te pego

2. Pitbull conNe-Yo, Afrojack & Nayer Give Me Everything

3. Shakira Antes de las seis

4. Bustamante Como tú ninguna

5. Paulina Rubio Me gustas tanto

6. Carlos Baute Todo se olvida

7. Camila De mí

8. Beatriz Luengo fet. Yotuel Como tú no hay 2

9. Antonio Orozco No hay más

10. India Martínez Vencer al amor

11. El Sueño de Morfeo Depende de ti

12. Rosana Mi trozo de cielo

13. Pastora Soler Demasiado amor

14. Melendi Perdóname ángel

15. Despistaos Los días contados

16. Huecco feat. Papillon Amar en tiempos violentos