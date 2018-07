Levántate y Cárdenas te invita a experimentar un aperitivo en las alturas

¡ATENCIÓN: el evento se aplaza para el 5 de mayo de 2012! La nueva experiencia Dinner In The Sky llega a España para que disfrutes de una experiencia única: un aperitivo de lujo a 50 metros de altura y con maravillosas vistas a la Font Màgica de Montjuïc.

DINNER IN THE SKY

Dinner in the sky, aperitivo en las alturas / europafm.com

El próximo sábado 22 de octubre se celebra en Barcelona una experiencia única: un aperitivo exclusivo a 50 metros del suelo con excelentes vistas a la maravillosa Font Màgica de Montjuïc. ¿Quieres ser una de las 22 personas elegidas para degustar este singular almuerzo en las alturas?

Si mides más de 1,40m, pesas menos de 200kg y no tienes vértigo, cumples con los requisitos y puede seguir leyendo. La mesa con sus 22 cómodos asientos especiales Reccaro estará elevada y colocada a unos 50 metros de altura contando con la ayuda de la grúa. Desde el centro de la mesa se sirve a sus huespedes volantes unos aperitivos y menús de la deliciosa cocina del Restaurante Nuclo. Y si tienes que ir al baño, bajan la mesa en menos de 2 minutos, vas al baño y vuelves a subir otra vez. ¡Está todo pensado!

¿Qué tienes que hacer para participar? Envíanos tu fotografía en las alturas: desde lo más alto de tus tacones hasta la cima de una montaña, pasando por el último escalón de una escalera. ¡Hay que ser creativos! Desde hoy y hasta el 19 de octubre se abre el periodo de envío de fotos de altura. No valen paisajes, debes aparecer tú en la foto. Para enviarnos la imagen, utiliza el formulario Tu Clip que encuentras en la columna derecha. Diariamente se expondrán todas las fotografías que vayáis enviando en esta web. ¡Ganará la foto más original, creativa y divertida elegida por el equipo del programa! El nombre de los ganadores se dará a conocer durante el programa Levántate y Cárdenas del día 20 de octubre.

IMPORTANTE: El premio consiste en 2 bonos dobles (ganador + acompañante) para la experiencia Dinner In The Sky el próximo sábado 5 de mayo de 2011 a las 11h de la mañana en Av. Reina María Cristina de Barcelona. No están incluidos desplazamientos ni ningún tipo de gasto adicional.

GANADORES:

Alfredo Tella Medina

Marta García Bonmatí