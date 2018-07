El Pescao actuará en la Sala Riviera de Madrid el 22 de mayo

Después de una larga temporada en Argentina, tras su debut en solitario con Nada Lógico, El Pescao volvió a España con Ultramar, presentándolo en directo de la mano de Europa FM en octubre del año pasado. Desde entonces ha continuado presentando en directo su segundo trabajo en solitario y ahora le toca el turno a la sala Riviera de Madrid, aunque este concierto es especial ya que se realiza gracias a la petición de sus fans.

Ni promotores ni plataforma de crowdfunding. Shows On Demand es una iniciativa por y para los amantes de la música. Es el último ejemplo de "cultura colaborativa" que busca hacer realidad los deseos de la gente que quiere que sus artistas favoritos actúen en su ciudad.



La mecánica es sencilla. Sólo hay que entrar en la web y votar por el artista que quieres que actúe en tu ciudad. La clave está en la viralización de la candidatura. Cuanta más gente lo comparta en busca de apoyos, más opciones hay de que alcance la categoría de finalista. La fuerza de los fans es la que hará posible el concierto.



Eso es lo que sucedió hace unos meses con Jorge Drexler, el primero en actuar gracias a esta plataforma. Ahora es el turno de El Pescao, que llega a Madrid el próximo 22 de mayo de la mano de las 600 personas que se sumaron a su candidatura.



El #FanFunding es el motor de esta iniciativa. "Nuestra moneda es emocional", aseguran los responsables. "El dinero no es lo que hace posible los conciertos sino el amor por la música", añaden. The Horrors y La Habitación Roja, entre otros, esperan el apoyo de sus seguidores en Shows On Demand.