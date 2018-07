¡Lo último de Alexandra Stan, XRIZ, David Cuello, Dj Valdi y mucho más!

Te presento lo último de XRIZ, un artista que cada vez se supera. Me ha sorprendido muchísimo el videoclip; ¡muy pro!

Y otro chico que tampoco deja de sorprenderme es David Cuello que está rozando el disco de oro con su anterior single "No me busques más" y que ahora nos presenta "Me aburres".

También podrás descubrir lo más nuevo de Alexandra Stan, Dj Valdi y mucho más. ¿A qué esperas para darle al play?

¡Hasta la semana que viene guap@s!

Escucha la playlist de Spotify ***T0P ESTRENOS*** Se actualiza cada jueves