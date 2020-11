Un nuevo lugar

La artista valenciana Helena Goch nos habla en Un nuevo lugar de su disco 'Little tiny blue men' que salió el pasado mes de febrero. Nos cuenta que en su vida siempre busca la dimensión mágica. "Me parece maravilloso que pudiera existir algo parecido a los Pitufos. Todo lo terrenal y lo mágico me gusta" asegura.