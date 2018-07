The New Raemon presenta su nuevo disco Oh, Romephielos

The New Raemon: "Casi todos mis discos hablan de cosas cotidianas"

El líder de la banda de rock The New Raemon, Ramón Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de Un Nuevo Lugar para presentarnos su nuevo disco Oh, Rompehielos y para contarnos cómo ha conseguido volver a la música tras una mala experiencia con un manager musical. También nos desvela que la canción número ocho de su disco es su favorita y cómo ha sido la producción de este disco.

Europafm.es | Mdrid | Actualizado el 13/07/2018 a las 09:52 horas