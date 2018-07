The New Raemon, Los Punsetes y Vinila von Bismark invitados de Un Nuevo Lugar

The New Raemon, Los Punsetes y Vinila von Bismark serán los próximos invitados del quinto programa de Un nuevo lugar . Estos grandes artistas nos contarán en qué proyectos musicales están inmersos y cuáles serán sus próximas actuaciones.

The New Raemon nos presentará su nuevo disco Oh Rompehielos, Los Punsetes nos hablarán de su cuarto álbum, LPIV y Vinila von Bismark nos visitará para contarnos cómo será la gira de su primer álbum A place with no name.

Un nuevo lugar es un programa presentado por Javier Limón en el que no existen etiquetas ni fronteras en la música. Lo puedes escuchar todos los sábado de 17 a 19h en Europa FM y ver todos los resúmenes en vídeo aquí.