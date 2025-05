¿Qué ha pasado en Eurovisión 2025? Las rarezas en el resultado, la polémica de España con Israel y el mal puesto de Melody

Te interesa Así se han escuchado los abucheos a Israel en la final Eurovisión 2025 desde el estadio

El Festival de la Canción de Eurovisión está viviendo unos años muy políticos desde la invasión de Rusia a Ucrania y el estallido del conflicto de Israel en Gaza. La organización del certamen, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), defiende la neutralidad de esta cita cultural, aunque los últimos años han hecho evidente el papel de la geopolítica en los resultados de Eurovisión.

Este 2025, Austria ha conseguido la victoria con 436 puntos, pero hasta el último momento parecía que Israel podía alzarse ganador con Yuval Raphael, una artista que resultó herida en los atentados de Hamás del 7 de octubre. El país en Oriente Medio ha recibido un total de 357 puntos, 297 de ellos provenientes del televoto, situándose en segundo lugar.

Las rarezas en el resultado: Israel y Ucrania, disparadas en el televoto

El voto del público es uno de los elementos del festival más vinculado con la política. Ucrania, con una propuesta musical discreta, consiguió clasificarse en la primera posición de su semifinal de Eurovisión 2025 con 137 puntos —en esta fase, solo cuentan los votos del público, ya que el jurado solo valora las propuestas en la final—. Sin embargo, en la final, el país ha tenido que conformarse con el noveno puesto con 60 votos del jurado y 158 del televoto; una diferencia notable que pone en relieve la simpatía del público con Ucrania, país que ganó Eurovisión 2022 el mismo año de la invasión de Rusia con 439 puntos del televoto, casi el doble respecto al segundo clasificado.

Por su parte, en la segunda semifinal, Israel se alzó con la victoria con un total de 203 puntos, 73 de diferencia con la segunda opción: Letonia. El país llegó a la final de Eurovisión 2025 con comodidad gracias a los espectadores, quienes también auparon la candidatura este sábado 17 de mayo. Lo mismo ocurrió en la final de 2024, cuando Israel quedó segundo en el televoto con 323 puntos, a 14 del primero. Ese año se llevó la victoria Suiza con Nemo, quien recientemente dijo en HuffPost UK que "no tiene sentido que Israel forme parte de Eurovisión en este momento".

Cabe destacar que el televoto español ha concedido sus 12 puntos a Israel dos años consecutivos, a pesar de que España es uno de los países más críticos con su participación en Eurovisión. Esto podría deberse al propósito de una parte de la sociedad española de apoyar al país en Oriente Medio, mientras el periodista Luis Mesa asegura que la organización del certamen debería "investigar la tendencia de voto de Israel".

La polémica de España con Israel en Eurovisión por Gaza

RTVE y la UER —organizadora del festival— han librado su propia batalla durante Eurovisión. En la segunda semifinal, los comentaristas españoles lanzaron un alegato por la paz justo antes de la actuación israelí, recordando que Yuval Raphael fue víctima de Hamás. "Este año, RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en Eurovisión. Las víctimas de los ataques israelíes a Gaza superan las 50.000, y entre ellas más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas. Esta no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con la vocación integradora y pacífica de Eurovisión", dijeron.

Como respuesta a estas palabras, la UER amenazó a RTVE con imponer "multas punitivas" a España si se volvía a hacer referencia al conflicto bélico en la final, según informó El País. El escrito de la organización del festival destacó que "todos los comentaristas deben cumplir las reglas del festival y el manual del comentarista". Entre "estas directrices" se encuentra la prohibición de "las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso. Las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, Unidos por la música, encarna nuestro compromiso con la unidad".

En la final, los comentaristas españoles no hicieron ninguna mención al conflicto político de Israel antes de su actuación, pero RTVE sí emitió un pequeño comunicado al terminar el programa previo a Eurovisión 2025: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", apareció escrito en las pantallas de las televisiones españolas.

La UER, que expulsó a Rusia poco después de invadir Ucrania, defiende la participación de Israel en Eurovisión porque "todos los miembros de la UER son elegibles para competir", tal y como respondió la corporación a RTVE cuando esta solicitó un "debate" sobre el asunto en abril. Sin embargo, la UER subrayó que es consciente de que "existen preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas" en torno al conflicto en Oriente Próximo.

El mal puesto de Melody, ¿por motivos políticos?

Tras la decepción con el resultado de Melody en Eurovisión 2025, que ha quedado en el puesto número 24 de 26 con 37 puntos —27 del jurado y 10 del televoto—, hay quienes achacan su derrota al comportamiento de RTVE hacia Israel.

Esther Mucientes, periodista de El Mundo, vincula el mal puesto de Melody a las tensiones entre España e Israel durante los últimos días y asegura que todo es política: "Israel quedó en segunda posición gracias al televoto, estuvo a punto de ganar; nosotros quedamos los vigésimos cuartos, nos dieron solo 10 puntos del televoto. No hay mucho que explicar. Blanco y en botella. [...] Melody fue la mayor perjudicada por las amenazas de la UER, pero también lo fue por la decisión de RTVE de responder a esas amenazas".

Sin embargo, el crítico musical Odi O'Malley asegura que el problema es artístico. "¿Merecía Melody ese puesto? No, Melody no. ¿Merecía la candidatura completa de España esa posición? Absolutamente. [...] Me ha parecido alucinante ver a gente hablar pestes de candidaturas de otros países, como si la nuestra no fuera escandalosamente caduca, genérica y sin apenas gancho".

Entonces, ¿la polémica entre Israel y España explica el mal resultado de Melody? Lo cierto es que las casas de apuestas solo le otorgaban a Esa Diva un 1 % de posibilidades de ganar, situándola en el puesto número 13 de 26 tras su actuación en la final. Por su parte, las predicciones de EuroDataVision situaban a España en el lugar número 23, solo uno por debajo del resultado oficial. A esto hay que sumarle el mal posicionamiento del país en Eurovisión durante los últimos años, ya que desde el 2005 solo seis artistas han superado la vigésima posición.

Por su parte, la propia Melody ha dejado entrever que los motivos de su resultado son extramusicales: "Señores, estoy muy feliz y muy satisfecha, porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!", dijo tras conocer su posición final.