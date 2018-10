Rozalén, Zahara, Ruth Lorenzo, Ana Morgade, Kira Miró y muchas más protagonizan ‘Caza de pañuelos’, el tema de Rayden contra las agresiones sexuales a las mujeres

Rayden lanza Caza de pañuelos, un adelanto de su próximo álbum, Sinónimo, con un alegato contra el machismo.

Para el videoclip, el rapero ha declarado que "No esperen ver mi cara en el vídeo pero hay temas en los que más que dar la cara importa más no dar la espalda" y por eso ha contado con la participación de mujeres poderosas del mundo de la televisión, de la música o del deporte.

Ruth Lorenzo, Rozalén, Ana Morgade, Kira Miró, Vega, Zahara, Lorena Gómez y muchas más cantan la reivindicativa letra, que denuncia las agresiones a las mujeres con frases como "¿La N o la O? ¿Qué parte del no es la que nunca entienden?", "Pero ellos salen a la caza del placer, no saben de qué trata tratar bien a la mujer" o "Abuso de poder y del empoderamiento, desde el mismo momento en que vinimos a nacer".

Asimismo, con "Mira como viste, seguro que lo busca", "Pero si no se resiste, seguro que le gusta" o "Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia?", Rayden hace referencias al caso de La Manada.

Por otra parte, el artista ha declarado que los beneficios de este tema se destinarán a la Asociación Bizirik, que ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista.