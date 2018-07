Los gemidos de una pareja obligan a interrumpir un partido de tenis

Un hecho de lo más curioso interrumpió un partido de tenis: los gemidos de una pareja teniendo sexo. El incómodo momento se produjo durante el encuentro entre Francis Tiafoe y Mitchell Krueger, quienes tuvieron que parar en varias ocasiones porque los "ruiditos" les estaban distrayendo.

Los gemidos se escucharon por todo el recinto y las risas del público se hicieron aún más fuertes cuando Tiafoe gritó: "No puede ser tan bueno".

Mike Cation, comentarista en el Challenger Tour livestream, comentó durante la transmisión del partido que era "la situación más bizarra" que le había tocado vivir. Al principio, pensó que se trataba de una broma con el sonido de un "video para adultos" reproducido en la tribuna.

Tras el gran revuelo que causó la situación, Krueger le escribió un mensaje a Tiafoe a través de Twitter: "¿Estamos a punto de convertirnos en viral?".

Hey @FTiafoe are we about to go viral? 🤷🏼‍♂️