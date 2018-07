Un hombre de 27 años ha perdido el pene al saltar una valla de metal cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ocurrió en Kuznetsk, Rusia. El hombre, de origen ruso, se pasó tanto con las copas que llegó a perder el pene de cuajo.

El miembro se quedó clavado a uno de los picos metálicos de la valla. En el intento de pasar de un lado a otro, uno de los pinchos atravesó sus vaqueros y se clavó en el pene.

Un hombre se arranca el pene de cuajo al saltar una valla borracho / Vkontakte / east2west news

Son varios los medios de comunicación que han hecho eco de esta noticia, a pesar de ser algo surrealista. Tal y como informan Metro o Daily Mail, el hombre consiguió salir de la situación tan horrible pero su pene se quedó atrapado en la valla.

Un hombre pierde el pene al saltar una valla metálica cuando iba borracho / Vkontakte/ east2west news

Tras lo ocurrido, el hombre fue al hospital con una herida muy profunda que no paraba de sangrar. Los vecinos de la localidad, asombrados con los hechos, hicieron fotografías del miembro incrustado en la valla. Y es que... ¡si no lo vemos no lo creemos!

Por ahora no hay información sobre el estado del joven.