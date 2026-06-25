Anitta, contra el empresario Rodrigo Branco por racismo: "Las relaciones jamás estarán por encima de un acto tan vergonzoso"

Anitta ha explotado contra aquellos que la han criticado por no pronunciarse ante la polémica del empresario Rodrigo Branco, que acaba de perder una demanda por un caso de racismo. Y la brasileña ha dejado clara su postura.

Anitta se ha pronunciado firmemente en un tema de actualidad en Brasil: la polémica que rodea al empresario Rodrigo Branco por racismo contra la influencer Thelminha.

Esta figura pública brasileña ha perdido la demanda interpuesta por la creadora de contenido por comentarios racistas contra ella en 2020. Durante el confinamiento Branco participó en una transmisión en vivo de Instagram en la que afirmó no apoyar a Thelminha y declaró que ella solo tenía seguidores por ser una "mujer negra pobre".

La artista decidió pronunciarse tras recibir críticas y preguntas en redes sociales sobre su relación de amistad con Branco. Además de dejar de seguirlo en Instagram, publicó un contundente comunicado en sus historias en el que marcó distancias y defendió una postura firme contra cualquier forma de racismo.

"El racismo es un CRIMEN. Quien lo comete es RACISTA y debe asumir las consecuencias de sus actos, igual que Rodrigo Branco y tantas otras personas famosas, influyentes o anónimas que han cometido o cometen este delito. Hay ley, castigo y justicia. Punto final. No hay discusión. No existe la opinión de uno o de otro. Nunca he encubierto ni encubriré a un amigo que cometa algún delito", ha dejado claro la intérprete de BELLAKEO.

Y es contundente: "Las relaciones personales y de amistad entre cualquier persona y yo JAMÁS estarán por encima de un acto tan vergonzoso, repugnante y criminal. El hecho de que ya no sea tan activa en las redes sociales como antes no significa JAMÁS que esté apoyando a alguien ante algo tan indiscutible".

Por último, Anitta lanza una reflexión en su comunicado: "Aprender cada día es lo mínimo que debemos hacer; nadie merece felicitaciones por ello, y yo soy consciente de eso. Nunca he evitado posicionarme sobre las cosas, nunca he tenido un posicionamiento selectivo y no iba a ser esta la primera vez".