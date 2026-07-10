Europa FM prepara una gran fiesta para celebrar los 30 años
Europa FM está de celebración. El 15 de abril cumplimos 30 años y desde entonces no hemos dejado de festejarlo. Ahora lo vamos a hacer con una gran fiesta de la que pronto os desvelaremos más detalles.
¡Estamos de celebración!
El 15 de abril Europa FM cumplió 30 años y no queremos que la fiesta decaiga.
Gracias a vosotros, los oyentes, hemos arrancado una década dorada y que promete regalarnos grande momentos. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros artistas favoritos, que han llegado a lo más alto en sus 30 (ahí tenemos a Taylor Swift, Dani Fernández o Karol G) o han lanzados alguno de sus hits al soplar las velas (no hay mejor ejemplo de Despechá de Rosalía).
Por eso queremos seguir celebrando y ahora queremos hacerlo con vosotros en una gran fiesta de la que próximamente te desvelaremos los primeros detalles.
Pronto sabremos la fecha, dónde se hará, qué artistas invitados se pasarán a tocar algunas tonadillas y mucho más. ¡Síguenos muy atentamente porque el cumple de Europa FM va a ser legendario!