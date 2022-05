Chanel responde a un periodista que la acusa de sexualización: "Hago lo que me da la gana"

No es la primera vez que Chanel se enfrenta a polémicas acerca de si su actuación para Eurovisión sexualiza el cuerpo de las mujeres. Los días posteriores al Benidorm Fest tuvo que borrarse las redes sociales debido a todo el odio que estaba recibiendo acerca de su propuesta.

Este sábado, durante la rueda de prensa en Turín, la cantante ha sido preguntada de nuevo por un periodista sobre este asunto y ella ha tenido una respuesta muy tajante.

"Yo pienso... mira, no. Soy una mujer, soy feminista. Hago lo que me da la gana en el escenario y detrás del escenario. Yo la líder del equipo, así que me siento totalmente libre para hacer lo que yo quiera en el escenario", ha recalcado muy firme.

Ante estas palabras, su equipo y varios periodistas han comenzado a aplaudir y animarla y ella se ha lanzado a cantar una mítica frase de Beyoncé: "Quien domina el mundo: las mujeres".

Europa compara a Chanel con Beyoncé

Chanel ha elegido muy bien esta frase, ya que hace pocos días fue comparada por los representantes de Letonia, Citi Zēni, con Beyoncé: "La canción es super pegadiza. Mi opinión no ha cambiado nada desde el primer día del Benidorm Fest. Eres el amor de mi vida y tu actuación es brutal".

Así, la llegaron a calificar como "la Beyoncé europea".