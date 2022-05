Chanel Terrero, de cerca: su familia, su relación con Víctor Elías y su actuación con Shakira

Chanel Terrero, encargada de representar a España en Eurovisión con Slomo, nació en La Habana, Cuba hace 30 años. Pero con tan sólo tres años se mudó junto a su familia a la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat.

Desde muy pequeña, Chanel se formó en danza, canto e interpretación, con profesores de la talla de Coco Comín, Víctor Ullarte o Gloria Sella, debutando sobre las tablas a los 16 años.

La familia de Chanel, su apoyo incondicional

Chanel siempre supo que lo suyo era cantar, bailar y actuar y por ese motivo todo su trabajo ha estado relacionado con las artes escénicas. Algo que no hubiese ocurrido sin el apoyo incondicional de su familia, que desde era una niña estaba convencida de que la artista cumpliría sus sueños.

En sus redes sociales hemos visto que tiene predilección por su abuela Leonor, su padre o por su hermana Betlem, pero sin duda un pilar fundamental en su vida es su madre, quien le puso el nombre por ser una gran admiradora de la diseñadora Coco Chanel.

"Mi mamá, aunque no te gusta que te lo diga, gracias. Por enseñarme que después de un día malo, viene uno bueno. Por reírte de todo y perder la vergüenza. Tus consejos profundos, en el fondo siempre me gustó tu 'Parlem de la vida', tus canciones preciosas... Por calentarme las manos de camino al cole... Por ser la madre más divertida que se pueda tener y la más profunda)", escribió en 2019 con motivo del Día de la Madre, donde también le agradecía haberle dado a su hermana, a la que llama "la niña de mis ojos".

Tras los ataques que recibió tras ganar el Benidorm Fest, Chanel explicó en una entrevista para RTVE que gracias a su madre supo gestionar todos estos insultos racistas: "Yo he sufrido ataques racistas desde muy pequeña. Mi madre siempre me ha criado con esa educación emocional, canalizando a lo bonito. Y gracias a ella he podido canalizar esto bien".

Numerosos musicales y su actuación con Shakira

Tras varias obras de teatro musicales, Chanel se mudó a Madrid en 2010 para iniciar su carrera como actriz. En la capital participó en musicales tan importantes como Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas y El rey león.

Paralelamente, en ese mismo año vivió uno de los grandes hitos de su carrera como bailarina, a acompañar a Shakira durante su actuación en los MTV Europe Music Awards donde la colombiana hizo un medley de sus temas Loca y Waka Waka.

Su relación con Víctor Elías, la única conocida

Chanel es muy celosa de su intimidad. Cuanto más ha aumentado su popularidad tras su paso por el Benidorm Fest, más restrictiva se ha vuelto en cuanto a publicar cosas personales en redes sociales.

De esta manera, la artista ha eliminado todas las imágenes en Instagram en las que aparecía su familia para protegerlos del huracán mediático.

Antes de esto, también lo hizo con las fotos de su única relación conocida: la que tuvo con el actor Víctor Elías, que se hizo muy popular por dar vida a Guille, en Los Serrano.

Victor y Chanel mantuvieron una relación sentimental hace tan sólo un año. Sin embargo, ambos eliminaron todas sus imágenes juntos en redes sociales cuando rompieron.

Pero lejos de haber una mala relación entre ambos, Víctor no dudó en elogiar la propuesta de Chanel. "Me quedo corto con todas las palabras que tengo", escribió en Instagram Stories junto a un vídeo de la coreografía de SloMo, donde añadió: "¡Preparación! ¡Ilusión! ¡Pasión! ¡Vocación! ¡Talento!". Además, escribió públicamente en una publicación de la artista: "El sueño que te mereces".

De hecho, Ana Guerra, pareja actual de Víctor Elías, no ha dudado en elogiar a la cubana públicamente cuando le han preguntado por ella: "No podemos tener una mejor candidata para #Eurovisión. Es un diez en todo lo que hace".

Sus papeles como actriz

No solo despunta como bailarina y cantante, Chanel también ha coqueteado con la interpretación. Ha trabajado en series tan conocidas como Águila Roja, El secreto de Puente Viejo, Gym Tonic o El continental. Además, metió la patita en el cine con un pequeño papel en la película El Rey de la Habana, de Agustí Villaronga.