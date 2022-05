"Es curioso que las personas blancas se sorprendan del racismo": Chanel confiesa lo peor del Benidorm Fest

Chanel se ha convertido en un mito y en una de las artistas con más posibilidades de ganar Eurovisión 2022 gracias a su tema 'SloMo'. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un valle de rosas y la cantante ha querido sincerarse.

"A veces me despertaba llorando por la mañana de impotencia. Me di cuenta de lo importante que es la salud mental y la inteligencia emocional, y aprendí a valorarme sin depender de la opinión de los demás, ya sea positiva o negativa. Es decir, a tener mi autoestima colocada por mí misma", relataba la artista en una entrevista con El País.

Así, pretendía hacer una defensa de la salud mental después de los muchos insultos y amenazas que recibió, tras no ser la opción más votada por los espectadores, pero sí por el jurado.

"También entendí que el arte es algo subjetivo: si no te gusta, no lo consumas, pero no trates de destruirlo", recordaba Chanel.

Chanel reivindica la importancia de la salud mental

Sin embargo, uno de los temas que más preocupa a la cantante es el racismo que ha recibido: "Me resulta curioso que las personas blancas todavía se sorprendan cuando les contamos que nos enfrentamos al racismo de forma cotidiana. La sociedad ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Solo hace unas semanas una señora me gritó ‘¡vete a tu país!’ en la cola de Correos porque en su opinión estaba tardando mucho en rellenar unos impresos. Mi país es España".

Y recalcaba: "Pero aún hay veces que cuando un mensajero viene a traer un paquete y le abro yo la puerta me pregunta por la señora o el dueño de la casa".

La intérprete de 'SloMo' lo tenía claro: ella se mantiene firme frente a estos ataques y seguirá defendiendo la libertad frente al racismo: "Yo siento que estoy representando a la España de verdad, la que yo vivo, la diversa, porque salgo a la calle y veo que es así. Te puede no gustar, pero es la realidad".

Así fue el segundo ensayo de Chanel en Eurovisión 2022

Este sábado Chanel pisó por segunda vez el escenario de Eurovisión en Turín para ensayar el tema 'SloMo' y demostró que la candidatura española ya tiene todo bien atado para, si no ganar, al menos arrasar ante toda Europa.

Como el pasado jueves, la artista hispanocubana estuvo acompañada de su equipo de bailarines: Josh Huerta, Exon Arcos, Pol Soto, María Pérez y Raquel Caurín. Desde que llegaron a Turín, Chanel ha ejemplificado que sus compañeros son una parte fundamental de su actuación, ya que incluso la han estado acompañando en las ruedas de prensa y ella misma ha querido que participen activamente.

España sigue liderando las casas de apuestas y no solo no ha perdido puntos después de un actuación, sino que varias han comenzado a elevarlos. Además, en la propia sala de prensa, los periodistas se han vuelto locos a aplaudir cuando ha terminado, mucho más que con el resto de ensayos.