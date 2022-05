"Estamos reivindicando las tetas y nos metemos con unas tetas": las palabras de Chenoa en defensa de Chanel

La actuación de Chanel en la final de Eurovisión no dejó a nadie indiferente. No todos la disfrutaron, sino que algunos sectores la han criticado con dureza por las prendas de vestir y el baile "provocativos" que utilizó.

Esto no es nuevo para la cantante porque ya después del Benidorm Fest, recibió oleadas de insultos, lo que la llevó incluso a quitarse las redes sociales. No solo eso, sino que muchos usuarios se dedicaron a enviarle amenazas de muerte, al igual que a la coreógrafa Miryam Benedited.

En medio de dichos ataques, un usuario de Twitter ha recuperado un fragmento de una entrevista que Chenoa concedió a Las Blingueras justo después de la elección de Chanel. En ella, defendió a la intérprete de 'SloMo' de este odio y pidió más calma en el mundo de la música, lo que ha hecho que se vuelva a viralizar.

Chenoa pidió "respeto por la música y el artista"

"Tengo una gran decepción con los haters y con el temita 'vamos a liarla'. No me gusta. Respeto por la música y respeto por el artista. ¿No queréis banderas? Pues no las pongáis vosotros. Al final nos estamos contagiando de lo que estamos intentando repudiar. Lo estamos haciendo muy mal", recalcó.

Y siguió insistiendo: "Es una artista. Ha trabajado, ha cantado, ha ensayado, se ha mojado. Respetad eso. Nadie cree que se ha entregado a medias. Hay una entrega personal ye ella quiere hacerlo algo por nosotros, nos guste más o menos. El resto de canciones estaban bien pero no tienen nada que ver con esta. Estamos reivindicando las tetas y nos metemos con unas tetas".

La cantante concluyó: "Vamos a ponernos bajando el humo y el polvo. Esto es para pasarlo bien"