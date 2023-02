Karmento, la participante más folclórica del Benidorm Fest: su edad, el porqué de su nombre y sus raíces

Karmento es el nombre artístico de Carmen Toledo (41 años), artista oriunda de Bogarra, población situada en la sierra de Albacete, que se postula como uno de las 18 candidatos a representar a España en Eurovisión 2023 con su participación en la segunda edición del Benidorm Fest.

Lo hace con Quiero y duelo, un tema compuesto por ella misma y en el que habla de ella misma. "Habla de mi relación con la música y de caminar por tu propio camino. Esta idea del querer y doler por hacer algo, a lo que te aferras, lo que te motiva cuando estás en los peores momentos, esta es un poco la esencia de Quiero y duelo”, explicó en una entrevista para el portal Albacete capital.

La historia de Karmento

La historia de Karmento empieza con su nombre artístico, una adaptación del suyo rela.

"Me llamo Carmen, el To viene de mi apellido, y la K, pues esas cosas que hace una para crear un alterego que esté lo suficientemente cerca como para no olvidar quien soy y lo suficientemente lejos como para no poner en peligro mi libertad. Porque la libertad es el valor que guía mis pasos, tanto en lo personal como en lo profesional", explica en su sitio web.

Adotpó este alterego cuando decidió orientar su carrera hacia la música. En 2012 se mudó a la isla de Malta y fue allí donde empezó su andadura artística relacionándose con músicos internacionales y componiendo sus propias canciones, que recopiló en su álbum debut Mudanzas, que lanzó en 2015 de forma autoeditada.

"Mi primer trabajo, y donde probablemente se reflejen todos mis miedos y mis 'no saber hacia donde voy exactamente', pero donde también subyace una esencia originaria, que una sueña con conservar y nutrir, sin saber exactamente si lo consigue", explica la propia artista en su biografía.

Sus raíces musicales

La música de Karmento parte del folclore, que fusiona a la perfección con sonidos pop. Unas raíces a las que se arraigó cuando más lejos estaba de casa, tal como explicó en una entrevista para El Digital de Castilla-La Mancha: "Parece que lo que haces es huir de lo que eres. Luego vuelves y de repente todo lo que estaba ahí, que también eras tú, aparece. En mi caso se reflejó en la música".

Cinco años después de su debut, Karmento lanzó Este devenir, su segundo álbum del que reconoce que disfrutó mucho más el proceso de composición que el primero. Este disco consolidó más su esencia, valiéndole una nominación a los Premios MIN.

Su candidatura al Benidorm Fest coincide con su gira por las salas, que se prolongará hasta el 25 de noviembre. Un momento de lo más ajetreado para la trayectoria de esta artista que se vio afectada durante la pandemia, siendo los artistas emergentes los más afectados por la cancelación de conciertos.

"Estoy abrumada", ha reconocido Karmento a través de Instagram Stories, agradeciendo todo el cariño que le están mostrando sus seguidores a través de redes sociales.