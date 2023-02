Por qué Rodrigo Sorogoyen se pintó las uñas para los Goya: la bandera que lució

Rodrigo Sorogoyen y su película As Bestas han sido los grandes triunfadores de estos Premios Goya.

El film, un inquietante thriller que se desarrolla en un aislado pueblo del interior de Galicia, se ha llevado nueve cabezones: Luis Zahera como mejor actor de reparto, mejor sonido, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, mejor música original, mejor guion original para Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, mejor actor para Denis Menóchet, mejor director y mejor película.

El cineasta, de 41 años, acudió a la gala del pasado sábado con un clásico traje negro, un estilismo formal alque añadió un toque divertido pero también reivindicativo. Sorogoyen se pintó las uñas con los colores de la bandera transgénero (azul, rosa y blanco). Ya en la alfombra roja no pasó desapercibido el detalle y durante la ceremonia se hizo viral en las redes sociales. "Me he pintado las uñas con los colores de la bandera trans para visibilizar al colectivo más machacado de la historia de la humanidad", dijo ante la prensa.

Un gesto que, lejos de parecer superficial, supone su apoyo al colectivo trangénero. La nueva ley Trans, aprobada recientemente en el Congreso, ha causado divergencias entre el Gobierno de Coalición e incluso dentro del propio PSOE.

Carla Antonelli, histórica en el PSOE hasta su renuncia el año pasado por su rechazo a la gestión del partido respecto a la Ley Trans, ha destacado la iniciativa de Sorogoyen y lo ha calificado como "una declaración de intenciones".

No es la primera vez que lo hace: en 2020 las llevó verdes

Hace tres años, Sorogoyen llevaba a cabo otra reivindicación social a través de su manicura. En 2020 se pintó las uñas de color verde para luchar contra los estigmas de las enfermedades mentales.