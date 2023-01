Quién es Malbert, el youtuber y podcaster que comentará el Benidorm Fest a pesar de las críticas que ha recibido

"Especialista en sacar de quicio. Intenso y porculero. Claro como el agua y espeso como el chocolate". Estas son las frases con las que Malbert se define a sí mismo en su biografía de Twitter, pero esta no es la única red social para la que crea contenido.

El joven lleva años publicado contenido propio en la red. Su buen hacer y los números que ha conseguido en este tiempo lo han llevado a conseguir que esta se convierta en su verdadera profesión. Su lenguaje sin filtros y una personalidad irreverente son dos de los ingredientes que han atrapado a sus seguidores.

El joven, que nació en un pueblo a las afueras de Barcelona en 1994, ha pasado de grabar vídeos en su casa para Youtube a tener dos podcast en la plataforma Podimo. La Red Room y Querido Hater son dos espacios dedicados a comentar "chisme" y "servir conflicto". En Youtube acumula cerca de medio millón de suscriptores.

El primero, La Red Room, cuenta con entrevistas a diferentes artistas y personalidades de la música o las redes sociales. El segundo, Querido Hater, está más enfocado a enfrentar la realidad de internet y los comentarios negativos sin miramientos.

Además, antes de embarcarse en el mundo del podcast, Malbert publicaba dos libros: Puto Amor (2021) y No Insultes, Gilipollas (2020), sobre el que dijo: "en este libro vas a encontrar muchas historias llenas de ansiedad, dolor y secretos, esa cara oculta que hay detrás de las redes sociales de alguien a quien señalan constantemente". Aunque ahora se dedica al entretenimiento, estudió Diseño Gráfico.

Su sección de Instagram y Youtube 'influmierdes', en la que recopila las meteduras de pata de otros creadores de contenido, es una de las más seguidas.

Fallos de pronunciación, publicidades cutres y descuentos que no lo son tanto son algunas de los deslices que ha dado a conocer.

Tiktok ficha a Malbert para comentar el Benidorm Fest

No ha sido RTVE la encargada de fichar al joven creador de contenido para seguir desde dentro el Benidorm Fest.

Ha sido la empresa privada TikTok la que ha querido contar con las dotes de comunicación de Malbert para que genere contenido exclusivo en su propia red social en el marco de la celebración de la preselección eurovisiva española.

"Malbert, una de las voces más reconocidas en el mundo del festival, y conductor del podcast de Podimo La Red Room, estará comentando los mejores momentos",aseguran desde TikTok en un comunicado.

El por qué de las críticas a Malbert: su polémica entrevista a Aritz

Este fichaje no ha gustado a un nutrido grupo de usuarios en Twitter, los mismos que criticaron la entrevista de Malbert a Aritz Arén en la que el intérprete de Flamenco aseguraba que no le gustaba la canción de Agoney, Quiero Arder.

"No me encanta. Creo que también el estilo de Agoney no es un poco el estilo que yo suelo escuchar", decía Aritz sobre el tema de su compañero."¿No te parece la canción como ruido?", quiso saber Malbert. Tras unos segundos, el cantante respondía: "Me parece satánica, ¿no? Que al final es un poco lo que, lo que... ¡el concepto!". "No, no, literalmente satánica porque te destroza hasta el infierno", remataba el entrevistador.

Tal fue el revuelo que se generó en las redes con este tema que Aritz pidió disculpas al canario a través de un mensaje de móvil que no obtuvo respuesta. Aritz también cuestionó la propuesta de Blanca Paloma, Eaea, y su posible puesta en escena.

"No me siento mal por criticar"

Con la polémica de la entrevista a Aritz todavía candente, Malbert publicaba este fin de semana un vídeo en su canal de Youtube en el que respondía algunas preguntas y aprovechaba para aclarar cuál es su opinión al respecto de las críticas que vierte y las que recibe.

"Yo cuando hablo mal de alguien o critico es porque creo que lo está haciendo mal o me parece cuestionable, hablo de personas públicas, de los que se exponen", dijo, descartando la idea de "sentirse mal" por dar su opinión sobre algún tema.

"Te expones, vives de eso, pues come, traga y mastica. Porque luego decimos 'la salud mental, el acoso en redes'. Os escudáis en una lucha tan seria como es la salud mental porque sois incapaces de aceptar una mala crítica, solo queréis buenas críticas, que os aplaudan y os pongan un camino de pétalos", reflexiona ante la cámara.

"No me habrán criticado a mí veces, y ¿qué he hecho?, comérmelo. Algunas veces me ha dolido, sí, pero aquí estoy, para recibir de todo", añadía.

"Y sí, este discursito tiene nombres y apellidos", concluía, dejando en el aire para quién iba dirigido su speech sobre las críticas.