20 canciones que cumplen 20 años en 2022

Este 2022 es un año de aniversarios redondos. Se cumplen 40 años del Mundial de España, 30 de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona y 20 de Rosa López en Eurovisión.

Hace dos décadas que vibramos con su Europe's Living a celebration y nos pusimos nerviosos cuando Geno hizo mal la vuelta. También hace dos décadas bailábamos en las discotecas el Aserejé de Las Ketchup y el Ave María de David Bisbal. En esa época nos emocionábamos entonando Sin ti no soy nada de Amaral y Complicated de Avril Lavigne.

2002 fue un año de grandes hits que hoy se preparan para soplar las 20 velas. Estas son 20 canciones que marcaron la historia de tu vida y que cumplen 20 años en 2022.

'Complicated', de Avril Lavigne

La canción salió el 23 de abril de 2002 y fue el primer tema de Avril Lavigne. Publicado como el sencillo principal de su álbum debut Let Go, se convirtió en todo un éxito. De hecho, encabezó las listas de música en 10 países y recibió una gran cantidad de certificaciones, entre ellas, ser doble platino en Australia.

'Sin ti no soy nada', de Amaral

El dúo Amaral no suele escribir canciones de amor que tienen un final feliz, y Sin ti no soy nada no es una excepción.

Amaral recibió importantes reconocimientos gracias a la publicación de este sencillo. En noviembre de 2002 recogió el Premio Ondas en la categoría de Mejor Canción y en 2003 la canción se lanzó internacionalmente con los títulos Les sentiments ne se réparent pas en Francia, y Senza te non sono niente en Italia. Ese mismo año, Sin ti no soy nada ganó el premio a Mejor Canción de Pop y Mejor Canción en la VII edición de los Premios de la Música.

Finalmente, en noviembre de 2006 apareció en la revista Rolling Stone en la lista Las 200 Mejores Canciones del -Rock Español, realizada a partir de una encuesta a 156 músicos.

'Beautiful', de Christina Aguilera

Beautiful es una de las canciones más especiales de Christina Aguilera. Cuando la cantante leyó la letra escrita por la compositora Lin Perry, pidió interpretarla porque se sentía muy identificada con el mensaje que transmitía. Lin Perry y su mánager, al escuchar la versión de la artista, se quedaron gratamente sorprendidos, e inmediatamente le dieron la canción. Lo demás es historia.

'Te dejo Madrid', de Shakira

Shakira lanzó Te dejo Madrid el 15 de agosto de 2002 y la incluyó en su álbum Servicio de Lavandería. El tema también se incluye en la versión recopilatoria del álbum llamada Laundry Service: Washed & Dried. Además, fue publicado en muchos países europeos y latinoamericanos a finales del año 2002, aunque no en Estados Unidos.

Te dejo Madrid tuvo mucho éxito y alcanzó el número uno en México, Perú, Colombia y Argentina.

'Son sueños', de El Canto del Loco

El Canto del Loco se convirtió en todo un fenómeno en 2002. El grupo comenzó a llenar estadios, y terminó marcando a toda una generación. Son sueños es la primera canción que se incluyó en A contracorriente, el segundo álbum de estudio de la banda. El sencillo fue uno de los temas favoritos de los fans del grupo.

'Feel', de Robbie Williams

Cuando Robbie Williams escribió Feel estaba luchando contra la depresión. Según el propio Williams. “es una canción bella. Salió directamente del corazón y muestra lo que quiero en mi vida. Es sobre alguien que no está seguro de cuál es su lugar en el mundo”.

El tema se publicó el 30 de septiembre de 2002 y se convirtió en el mayor éxito internacional de artista. Feel vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y se alzó con el Top ten en todos los países europeos.

'A Dios le pido', de Juanes

"Una oración, una manera de pedirle a Dios por todas las cosas que a mí me importan: mi familia, mi país, todo lo que para mí significa el amor", explicó en su día Juanes sobre A Dios le pido, unacanción que consiguió alcanzar el número uno.

El tema se incluyó en el segundo álbum del artista Un día normal (2002).

'One day In Your Life', de Anastacia

Un día en tu vida / dicho amor te recordaría / ¿Cómo pudiste dejarlo todo atrás? / Un día en su vida / Se va a encontrar / con las lágrimas que dejó llorar / Y soy más fuerte que antes.

One day In Your Life es el segundo sencillo incluido en el segundo álbum de estudio de Anastacia Freak Of Nature. La cantante consiguió que su tema entrase en el Top ten de varios países. Después lo incluyó en su recopilatorio Pieces of a Dream.

'Lose Yourself', de Eminem

El rapero estadounidense Eminem compuso este sencillo para la película y álbum 8 Mile. La letra de Lose Yourself habla sobre las situaciones que vive el personaje de Eminem, B. Rabbit, a lo largo de la película. Como dato curioso podemos contar que la hoja en la que escribió la canción aparece en la cinta. Es una escena donde su personaje está escribiendo mientras viaja en autobús. Este folio fue vendido más tarde en eBay por 10.000 dólares.

'Europe's Living a Celebration', de Rosa López

Rosa López fue la favorita de la primera edición de Operación Triunfo y logró la victoria en febrero de 2002. Solo tres meses más tarde se convirtió en la representante de España en Eurovisión 2002. Cantó la famosa Europe´s Living a Celebration, con la que quedó de séptima. La acompañaron sobre el escenario David Bisbal, David Bustamante, Geno y Chenoa.

'Torero', de Chayanne

Chayanne puso toda su alma en la interpretación de este éxito que durante los años 2000 sonó en emisoras y discotecas. “Con lo de torero no me refiero a matador, pero al igual que hace falta valor para enfrentarte a uno de esos animales, yo soy capaz de eso y más con tal de conseguir a una mujer”.

La letra es de los hermanos Estéfano y Marcello Azevedo. Hay que recordar que Torero fue el primer sencillo del tercer álbum recopilatorio del cantante que se titula Grandes éxitos de 2002

'Stop Crying Your Heart Out', de Oasis

Porque todas las estrellas se están desvaneciendo / Intenta no preocuparte, algún día las verás / Toma lo que necesitas y sigue tu camino / Y deja de llorar tu corazón. Con esta letra emotiva, el grupo procedente de Mánchester hace referencia a que en tiempos difíciles, hay que seguir adelante con nuestra vida.

Stop Crying Your Heart Out se estrenó como el segundo sencillo del quinto álbum de la banda de rock inglesa Oasis. Fue el 17 de junio de 2002 y alcanzó el número dos en las listas de éxitos británicas.

'Aserejé', de Las Ketchup

De forma acelerada, Las Ketchup alcanzaron la fama gracias a su tema Aserejé, que se estrenó en octubre de 2002.

Pilar, Lola y Lucía Muñoz, que se llamaron Las Ketchup por ser las hijas del guitarrista Juan Muñoz El Tomate, alcanzaron altos niveles de popularidad tras el lanzamiento de esta canción. De hecho, el sencillo fue grabado en español y en portugués, y recibió certificaciones en al menos 15 países. Aserejé vendió más de 8 millones de copias y alcanzando el número uno en más de 20 países.

'Cry Me A River', de Justin Timberlake

Existen rumores de que Cry Me a River, de Justin Timberlake, se basa en su anterior relación con la cantante Britney Spears. Entre sus versos, se puede percibir la angustia del cantante tras enterarse de que su pareja le engañaba con otra persona.

El video musical del tema ganó dos MTV VMA en 2003: Mejor video masculino y Mejor video pop.

'Ave María', de David Bisbal

Ave María fue uno de los sencillos de Corazón latino, el primer álbum de David Bisbal.

En 2019, la canción fue versionada por los extriunfitos Marta Sango y Agoney Hernández en el programa La mejor canción jamás cantada, siendo elegida, por votación popular, como la mejor canción española de la década de los 2000.

'Fallin', de Alicia Keys

Fallin es el primer sencillo de la cantante estadounidense Alicia Keys. Inspirado en una tormentosa relación que mantenía en aquel momento, se estrenó cuando la artista tenía solo 20 años.

Con una de las introducciones vocales más memorables de la historia de la música, el sencillo no solo fue uno de los mayores éxitos de 2002, sino que recibió tres premios Grammy: mejor canción del año, mejor canción de R&B y mejor actuación vocal femenina de R&B.

'By the Way', de Red Hot Chilli Peppers

By the Way es la canción que pone título al octavo álbum de los Red Hot Chilli Pepperslanzado el 9 de julio de 2002.

El contenido lírico del álbum se diferencia de los anteriores en cuanto a que supone un mayor acercamiento por parte del vocalista Anthony Kiedis a sus letras.

'Que la detengan', de David Civera

Maldita sea la noche / En la que la conocí / Ahora vivo atrapado / Esa mujer no me deja vivir.

Con estos versos, David Civera convirtió Que la detengan en la canción del verano 2002. Tras el lanzamiento de este tema, y después de representar a España en Eurovisión en 2001 con la exitosa Dile que la quiero, la carrera del artista vivió un fuerte impulso. Sin embargo, después de este boom profesional decidió retirarse de la música.

Civera solo fue el intérprete de Que la detengan, pues la letra es dell compositor Alejandro Abad.

'Cuando tú vas', de Chenoa

Cuando tú vas es el segundo sencillo de Chenoa. La canción se incluyó en su álbum debut llamado Chenoa, y fue compuesta por el autor y productor William Luque.

La propia artista catalogó el sencillo como su “tema talismán”, siendo así su canción más exitosa. Cuando tú vas alcanzó rápidamente el número uno en España, y la situó entre una de las cantantes españolas que más vendió en 2002 con aproximadamente medio millón de copias.

'Soy yo', de Marta Sánchez

A mediados del 2002, Marta Sánchez lanzó su quinto álbum de estudio Soy yo, en el que se incluyó uno de los temas más exitosos de su carrera musical y que recibe el mismo nombre del disco.

Fue tal el éxito del sencillo, que Pumpin’ Dolls hizo un famoso remix del tema, que fue lanzado en maxisingle. Por este quinto disco de estudio, Marta Sánchez recibió el Galardón de la Música Española, el Premio Amigo a la Mejor solista femenina 2002, y el Premio Ondas al Mejor videoclip.