Adele agita los rumores de regreso: un concierto secreto y una pista con apellido

Las pistas alrededor de nueva música de Adele vuelven a copar la actualidad. La artista ha llevado a cabo un movimiento que ha puesto a todos sus fans en alerta, anticipando algún movimiento musical tras su estrategia de cambio de nombre en su canal oficial de YouTube a Adele Adkins durante unos instantes.

Un acontecimiento que se suma a las publicaciones del diario británico The Sun, en las que aludía a una una fuente anónima que afirmaba que la cantante habría reservado el Roundhouse de Camden para probar canciones nuevas ante el público en una actuación sorpresa, aunque finalmente el show no se hubiese llevado a cabo.

En la misma información, el medio apuntaba a que Adele habría viajado desde Los Ángeles para escribir y grabar durante al menos dos semanas a Church Studios, en el norte de la capital británica. Un espacio que, además, tiene un valor especial para la artista, ya que fue allí donde trabajó en parte de su álbum 25 y está vinculado a Paul Epworth, su colaborador en Skyfall.

Unas especulaciones que indicarían que la londinense estaría preparando su nuevo proyecto a pesar de que, en julio de 2024 explicó a la cadena alemana ZDF que no tenía planes de hacer música nueva y que quería descansar para explorar otras actividades creativas. De hecho, la autora de Rolling in the deep ha tenido la oportunidad de formar parte del elenco de Cry to heaven, la nueva película de Tom Ford que verá la luz a finales de 2026 y que supone su debut como actriz.

Una película que adapta la novela homónima (conocida como Un grito al cielo en español) de la escritora Anne Rice y que cuenta con la ópera del siglo XVIII italiano como uno de sus ejes principales.