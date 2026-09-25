Letra y significado de 'La nieve', la canción de Guitarricadelafuente para 'La bola negra' que se inspira en Lorca

Guitarricadelafuente debuta en la actuación en La bola negra, el segundo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi que incluye un personaje creado específicamente para él. Sin embargo, el artista no solo ejerce de actor en la película, sino también de cantante.

La nieve es la canción original de La bola negra, la cual está interpretada por Guitarricadelafuente y creada por él mismo junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra). El tema conecta con la dimensión emocional de la película y nace como una pieza íntima sobre el deseo, la memoria y aquello que queda sin decir. La música instrumental tiene un papel central en la canción, con especial presencia del piano, el violín y la trompeta.

Canción inspirada en 'El amor duerme en el pecho del poeta'

"Quería que La nieve naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", explica Guitarricadelafuente. "Me inspiré en la última carta de Federico García Lorca y también en mi personaje, Sebastián [un trompetista que se une al bando nacional por supervivencia]. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar. Tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción".

Guitarricadelafuente se refiere al poema El amor duerme en el pecho del poeta, que en la película ejerce como la última carta escrita por Lorca a Rafael Rodríguez Rapún, un actor de La Barraca al que da vida Miguel Bernadeau en La bola negra. Estos versos pertenecen a los Sonetos del amor oscuro y, generalmente, se atribuyen a la relación amorosa de Lorca con Rapún. "Norma que agita igual carne y lucero / traspasa ya mi pecho dolorido / y las turbias palabras han mordido / las alas de tu espíritu severo", reza la segunda estrofa del soneto.

La bola negra denuncia el silencio que vivieron las personas queer y, en particular, los hombres homosexuales antes y durante la guerra civil española. Y ese mismo silencio lo retrata Guitarricadelafuente en su canción: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", canta, reproduciendo las "turbias palabras" escritas por Lorca en su poema. La nieve suena en la parte más emotiva del filme, no en los créditos.

Guitarricadelafuente: "Fue un trabajo difícil respetar la película y acompañar las imágenes de la manera más fiel posible"

Según cuenta Guitarricadelafuente a Deadline, el artista compuso la canción cuando estaban terminando la película. En ese instante, la "melodía comenzó a aparecer". "La última pieza que es leída al final de la película me inspiró a escribir La nieve", explica sobre el poema de Lorca. "En su simbología, representa el final de un viaje y suena en un momento catártico", añade.

Letra de 'La nieve'

Guardo el deseo en un camafeo

Reliquia, imperio andaluz

Espero el instante de esta tierra gigante

De hacerte un destello de luz

No pestañeo

Mira, qué tontería

Arden las turbias palabras que nunca prendí

Y tú

-

Llego el primero donde arden mil fuegos

De carne y lucero es mi cruz

Mira de frente, como hacía a los veinte

Y quién no le teme al sol

Llego a la nieve

Mira, qué tontería

Arden las turbias palabras que nunca prendí

Y tú

'El amor duerme en el pecho del poeta', soneto de Lorca

Tú nunca entenderás lo que te quiero

porque duermes en mí y estás dormido.

Yo te oculto llorando, perseguido

por una voz de penetrante acero.

-

Norma que agita igual carne y lucero

traspasa ya mi pecho dolorido

y las turbias palabras han mordido

las alas de tu espíritu severo.

-

Grupo de gente salta en los jardines

esperando tu cuerpo y mi agonía

en caballos de luz y verdes crines.

-

Pero sigue durmiendo, vida mía.

¡Oye mi sangre rota en los violines!

¡Mira que nos acechan todavía!