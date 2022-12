‘Aire’, la letra y canción de Sharonne para el Benidorm Fest 2023

Sharonne se dio a conocer tras ganar la segunda edición de Drag Race España. Desde entonces, la drag de 46 años no ha parado de triunfar con diferentes espectáculos como The Hole y Gran Hotel Las Reinas.

Desde que se conoció su candidatura al Benidorm Fest, Sharonne se ha convertido en una de las aspirantes favoritas y ahora que ya podemos escuchar Aire, ha ganado más adeptos.

"Aire es una canción que hace reaccionar, no pasa desapercibida y despierta ciertas emociones", explicó en una entrevista para El Periódico.

Letra de 'Aire', de Sharonne

Mírate, siempre con excusas, no lo quieres ver.

Mírate, mira tu reflejo a quién quieres ver.

Nadie te parará, solo deja que tu niño salga al exterior.

Nadie te seguirá, solo tú puedes correr como lo hice yo.

Prepárate y coge más aire. Oooh!

Coge más aire. Oooh!

Coge más aire, no lo quieres evitar, feel the air and feel the stars.

Coge más aire. Oooh!

Ábrete, no sirve de nada callar y ceder.

Líbrate, mírate al espejo y di quien quieres ser.

Nadie te parará, solo deja que tu niño salga al exterior.

Nadie te seguirá, solo tú puedes correr como lo hice yo.

Prepárate y coge más aire. Oooh!

Coge más aire. Oooh!

Coge más aire, no lo quieres evitar, feel the air and feel the stars.

Coge más aire. Oooh!

Aire

Prepárate y coge más aire. Oooh!

Aire. Oooh!

Coge más aire, no lo quieres evitar, feel the air and feel the stars.

Coge más aire. Oooh!