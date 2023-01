El Benidorm Fest 2023 dio su pistoletazo de salida este domingo 29 de enero con la ceremonia Opening celebrada en el Benidorm Palace a puerta cerrada.

Los 18 candidatos de esta edición asistieron a la cita y, antes de que el evento comenzase, los artistas desfilaron por su alfombra naranja. Los aspirantes a representar a España en Eurovisión 2023 posaron ante las cámaras y hablaron con los medios.

Llamó especialmente la atención la aparición de Alice Wonder, intérprete de Yo Quisiera, que ocultó su rostro con una llamativa y brillante máscara.

Su look fue sin duda el más comentado en redes, donde se destacó su originalidad y carácter arriesgado.

El reciente accidente de Alice Wonder

La máscara de Alice Wonder sirvió a la artista para disimular las secuelas que aún quedan en su rostro tras el grave accidente de bicicleta que sufrió a principios de enero.

Según relata en un artículo publicado por el diario El País, la cantante pedaleaba a las 11 de la noche en Madrid cuando el balanceo de la bolsa de tela que llevaba en el hombro bloqueó los radios delanteros de la bici. "Frenó en seco, perdió el control y salió disparada hasta aterrizar impactando su rostro con el asfalto. No llevaba casco. Perdió el conocimiento", dice el texto.

"Creían que tenía un derrame cerebral y estuve toda la noche en Urgencias. Me hicieron un montón de pruebas. Me dolía todo el cuerpo. Al principio pensé que estaba soñando. Dije lo de Benidorm Fest [cuando los médicos le preguntaron su nombre para saber cómo estaba] porque noté que me había partido el labio, estaba colgando: me tuvieron que dar seis puntos para ensamblarlo, y quería decirles que debía cantar, que tuvieran cuidado con mi boca. Fíjate qué cosas se piensan en ese momento", explica la joven que tuvo que ser atendida por el Samur.

En la ambulancia, cuando los sanitarios le repetían '¿Cómo te llamas, a qué te dedicas? Háblame, háblame…', ella solo supo decir dos palabras: Benidorm Fest.