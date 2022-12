‘Yo quisiera’, la letra y la canción de Alice Wonder para el Benidorm Fest 2023

Portada de ‘Yo quisiera’, la canción de Alice Wonder para el Benidorm Fest 2023. // Instagram

"Lo que yo quiero es dejar de pensar, de eso trata la canción”, dijo Alice Wonder al presentar Yo quisiera, su canción para el Benidorm Fest 2023.

La artista presenta un tema muy especial que va a venir acompañado de una actuación muy personal. “Simboliza la música poderosa y que mueve", dijo en una entrevista en La Caja DMusica, en la que aseguró que su canción representa lo que le gusta hacer.

Yo quisiera es, en palabras de la artista, “Alice Wonder en estado puro” a la vez que “un choque”. “Es una bisagra entre lo que he sido y lo que voy a ser que es un poco diferente”, explicó sobre este tema que las quinielas apuntan como uno de los favoritos del festival.

La letra de 'Yo quisiera', la canción de Alice Wonder

¿Que más da

Lo que digan?

Si no saben nada

De lo que llevo dentro

¿Qué más da

Lo que piensen

Si ya nada

Parece tan real?

Yo quisiera parar el tiempo

Mirarme a los ojos

Y no sentir miedo

Yo quisiera

Volver

Pero no puedo

Si no es hoy

Dime para cuándo?

Ando pidiéndole a Dios toa la tregua que no me he dado

Al menos me he perdonado

Cómo pasan los años

Nadie diría que estaría aquí

Pero hasta aquí he llegado

Camino de suelo dorado

Dime que no te he fallado

Confías en mí

Y en qué tú y yo

Saldremos de aquí

Cogidos de la mano

Y si prefieres volar

Volaremos bien alto

Yo quisiera parar el tiempo

Pero no puedo

Yo quisiera

Volver

Pero no puedo

Si no es hoy dime para cuando

Camino de suelo dorado

Si no es hoy dime para cuando

Camino de suelo dorado