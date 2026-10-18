Antonio Orozco reúne a 11.000 personas en el Roig Arena de Valencia entre "la emoción y la cercanía"

Antonio Orozco ha reunido a cerca de 11.000 personas en Roig Arena dentro de La gira de tu vida, donde este sábado 17 de octubre ha ofrecido un recorrido por más de dos décadas de carrera en una noche marcada por "la emoción y la cercanía".

El artista ha interpretado un repertorio repleto de canciones emblemáticas como Devuélveme la vida, Entre sobras y sobras me faltas o Estoy hecho de pedacitos de ti, según ha informado la sala en un comunicado.

Así, a lo largo de más de dos horas de concierto, el cantante y compositor barcelonés ha ofrecido un recorrido por su repertorio, combinando grandes éxitos con canciones de su etapa más reciente. Desde el inicio del concierto, los asistentes han acompañado cada interpretación, convirtiendo el recinto en "un gran coro colectivo", han destacado.

El concierto ha arrancado con Lo que tú quieras, seguida de Hoy y Qué me queda, dando paso a una primera parte cargada de "intensidad emocional". Temas como Hoy será y El viaje "han reafirmado la capacidad de Orozco para conectar con un público muy variado a través de canciones que forman parte de la banda sonora de miles de personas".

Uno de los momentos "más celebrados" de la noche ha llegado con la interpretación de Devuélveme la vida, una de las composiciones más emblemáticas de su carrera, que ha sido recibida con "una cálida ovación por parte del público valenciano". Orozco la ha cantado junto a Manuel Ayra, ganador de La Voz 2024 como parte del Equipo Antonio.

La emoción también ha tenido un papel protagonista con canciones como Mi héroe, interpretada a piano y dedicada a los vínculos familiares que inspiran algunas de las composiciones más personales del artista.

En la recta final del espectáculo, Orozco ha encadenado varios de los himnos más coreados de su repertorio, entre ellos Te juro que no hay segundo que no piense en ti y Entre sobras y sobras me faltas, para despedirse con Estoy hecho de pedacitos de ti.