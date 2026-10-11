Zaragoza se entrega a Antonio Orozco en el concierto Europa FM de las Fiestas del Pilar

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza dieron el pistoletazo de salida este sábado a lo grande con un Antonio Orozco pletórico y entregado a su público en la Plaza del Pilar.

El cantante catalán fue protagonista del concierto Europa FM que arrancó justo al terminar el pregón de la cantante Mar Giménez. El intérprete de Devuélveme la vida llegó al escenario con una sonrisa que no se le borró durante todo el concierto y se entregó al público que respondió dándolo todo desde el minuto 1.

Desde la Plaza del Pilar y a través de las pantallas de las calles aledañas, cerca de 100.000 personas pudieron disfrutar del concierto empezó con Lo que tú quieras soy, uno de los clásicos de Orozco de 2004.

Le siguieron otros temas que sirvieron para hacer un repaso de la carrera del catalán —Lo Que Tú Quieras Soy, Qué me queda, Devuélveme la vida y El viaje— decidido a hacer un repaso a sus más de 20 años de trayectoria.

Después le tocó el turno a El problema, Despierta, Hoy Será, Llegará y Te esperaré, que puso a la plaza patas arriba y nos devolvió de nuevo a 2004.

El baile colectivo dio paso a uno de los momentos más emocionantes de la noche. Antonio Orozco, que contó durante el concierto que su madre estaba entre el público, se sentó al piano para interpretar Mi héroe, del disco Destino de 2015.

De ahí pasó a otro de los momentos más mágicos del concierto. Antes de cantar Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense En Ti, Antonio Orozco cantó con toda la plaza la nana que compuso a su hija Antonella para que comiese y que fue el germen de este éxito, como contó a nuestros oyentes en Local de Ensayo Europa FM. Solo Antonio Orozco puede hacer algo así.

El concierto estaba llegando a su fin y fue el momento de Entre sobras y sobras me faltas, en la que de nuevo el catalán tuvo coros maños.

El cierre llegó con Estoy hecho de pedacitos de ti, que puso el broche de oro a una noche en la que Antonio Orozco volvió a demostrar que la emoción y él son compañeros inseparables sobre el escenario.