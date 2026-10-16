U2 anuncia una gira mundial en 2027: ¿habrá concierto en España?

La banda irlandesa de rock U2 anunció este jueves 15 de octubre que arrancará su gira mundial The Greatest Show on Earth World Tour los próximos 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, su primera parada en los tres países latinoamericanos que visitará.

La empresa promotora Ocesa confirmó el regreso de sus integrantes Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a los estadios de la región donde presentará, en seis conciertos, su decimosexto álbum de estudio Carnaval De Luz, que será revelado por completo el próximo 13 de noviembre.

Después de presentarse en México, la banda se trasladará a Brasil, donde ofrecerá dos conciertos el 10 y 12 de marzo, en el Estadio MorumBIS, en São Paulo; y seguirá hacia Buenos Aires, Argentina, donde se presentará el 23 y 25 de marzo en el Estadio River Plate.

"¿El espectáculo más grande sobre la Tierra? Eso sí que es un desafío. Es un reto, tanto para nosotros como para cualquiera, de intentar ofrecer la mejor noche en la vida de alguien", expresó el grupo sobre la gira.

¿Y España?

U2, con 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy, adelantó que próximamente anunciará fechas en Europa y Norteamérica, las cuales también se programarán para 2027. Aún es un misterio si el grupo hará parada en España.

Nuevo disco

El anuncio coincide con el lanzamiento de The Greatest Show On Earth, el tercer sencillo del nuevo álbum de la legendaria banda dublinesa.

Carnaval De Luz aparece en el marco del aniversario número 50 de la agrupación y contará con doce canciones, que estuvieron bajo la producción de Jacknife Lee.

Además, este nuevo álbum cuenta con colaboraciones de Brian Eno (coautoría y sintetizadores en Go (Carnaval De Luz), The Greatest Show on Earth y Can't Stop Us Now; Martin Garrix (coautoría en Glorify) y Daniel Lanois (pedal steel en Torn); con producción adicional de Ryan Tedder en Silencio, así como The Mirror Maker, que comparte con Rosalía.