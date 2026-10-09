Penélope Cruz opina sobre la canción de U2 dedicada a Rosalía: "Es preciosa"

Rosalía da la sorpresa al colaborar con U2 en su disco 'Carnaval de luz', que ya tiene fecha de estreno | GETTY

El 13 de noviembre saldremos de dudas con el estreno de Carnaval de luz, el 16º álbum de estudio de U2, pero hasta entonces la canción que la banda le dedica a Rosalía sigue siendo todo un misterio.

Por ello, cada detalle que se da de la canción The Mirror Maker es una gran pista. De hecho, la propia Rosalía se ha pronunciado sobre este tema desde el programa de Jimmy Fallon, en el que ha contado como Bono le explicó que iba a añadir en un tema una palabra en español que ella no supo identificar.

Pero, además, entra en la ecuación Penélope Cruz, gran amiga de la banda a la que acudieron para saber cómo hablarle a la catalana y contarle sobre su inspiración en esta canción. "¿Qué voy a hacer? ¡Pareceré un acosador!", le dijo Bono, desesperado, a la actriz española.

"Me encanta la canción, es preciosa"

Ahora, la protagonista de Volver le ha contado a EFE que ella ya ha podido escuchar The Mirror Maker. "Han escrito una canción increíble. Me encanta la canción, es preciosa. me la mandó él [Bono] el otro día y es una maravilla", opina Penélope Cruz sobre la canción que une a U2 y Rosalía, al menos en concepto.

La actriz, además, ha adelantado de qué trata el tema: "Es un homenaje a ella (Rosalía) y su talento maravilloso".