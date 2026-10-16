Arde Bogotá anuncia su gira de conciertos para 2027: fechas y entradas de 'Cómo construir un recuerdo'

Arde Bogotá anuncia Cómo construir un recuerdo, su gira de conciertos en España de 2027 con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS). "Manual en vivo para la construcción de un recuerdo colectivo" es el asunto del tour, el cual comenzará una vez terminada su gira por salas Hervideros.

Se trata de un recorrido de 15 conciertos en 12 ciudades españolas, con el que la banda presentará un espectáculo de nueva creación que trasladará al directo el universo creativo de su tercer álbum. Con esta nueva gira, Arde Bogotá abre un nuevo capítulo en la historia que ha construido alrededor de su último trabajo. Si el disco plantea un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, Cómo construir un recuerdo propone una nueva pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar?

La respuesta toma forma en un espectáculo que invita a dejar atrás la soledad y el olvido para celebrar aquello que somos capaces de construir juntos. Las canciones serán las instrucciones de esta nueva fábrica y el público, una parte imprescindible del proceso. La música, la iluminación, el sonido y la escenografía se unirán para convertir cada concierto en una experiencia colectiva, en la que los asistentes no serán únicamente testigos, sino protagonistas de un recuerdo compartido.

Todas las fechas de 'Cómo construir un recuerdo'

07 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 08 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 14 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 15 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 21 de mayo de 2027 - Barcelona - Parc del Fòrum

- Parc del Fòrum 29 de mayo de 2027 - Toledo - Recinto Ferial de La Peraleda

- Recinto Ferial de La Peraleda 12 de junio de 2027 - Bilbao - San Mamés

- San Mamés 19 de junio de 2027 - Granada - Complejo Deportivo Rafael Machado Villar (Armilla)

- Complejo Deportivo Rafael Machado Villar (Armilla) 25 de junio de 2027 - Valencia - Estadi Ciutat de València

- Estadi Ciutat de València 26 de junio de 2027 - Valencia - Estadi Ciutat de València

- Estadi Ciutat de València 03 de julio de 2027 - Zaragoza - Ibercaja Estadio

- Ibercaja Estadio 10 de julio de 2027 - Gijón - Gijón Life, Parque Hermanos Castro

- Gijón Life, Parque Hermanos Castro 31 de julio de 2027 - A Coruña - Recinto Coruña Sounds

- Recinto Coruña Sounds 04 de septiembre de 2027 - Albacete - IFAB

- IFAB 11 de septiembre de 2027 - Sevilla - Pop CAAC

Cómo comprar entradas

Hay dos formas de comprar entradas para la nueva gira de Arde Bogotá: