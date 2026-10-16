Arde Bogotá hace suya La Riviera de Madrid como antesala de su gira 'Hervideros'

Arde Bogotá ha actuado este jueves 15 de octubre en la Sala La Riviera de Madrid ante unas 2.000 personas, entre ellas fans, familiares y compañeros. Pero este no ha sido un espectáculo cualquiera: ha sido un ensayo general previo al comienzo de Hervideros Gira Vibra Mahou, que tendrá lugar de octubre a diciembre en salas de conciertos.

La experiencia ha sido única, y por eso la organización ha ocultado con pegatinas las cámaras de los teléfonos móviles de todo el público. El objetivo de esta iniciativa ha sido evitar cualquier distracción: "Se recomienda a los asistentes al experimento que no utilicen sus teléfonos móviles para grabar; podría interferir en el resultado del ensayo", decían varios carteles colgados por la sala.

Este ensayo general ha tenido lugar apenas dos semanas después del lanzamiento del nuevo disco de Arde Bogotá, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el cual compusieron durante tres años pensando en los conciertos: "El álbum se ha grabado prácticamente en directo y componemos como si estuviéramos en un escenario", explicaron en Cuerpos especiales, donde definieron el proyecto como "un manual de instrucciones para confeccionar un corazón que no sienta".

Las 11 canciones de 'MCGS', en directo

En La Riviera, Arde Bogotá ha demostrado que, efectivamente, su álbum estaba pensado para sonar en directo. Con varios fans encima del escenario en forma de semicírculo, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban, José Ángel Mercader y Pedro Quesada han invadido la sala con el rojo como color protagonista.

Con la voz grave de siempre y su reciente pelo corto, Antonio ha comenzado a cantar Hervidero. Los versos "Hiérvelo, hierve mi amor / Qué calor, uh, uh, qué calor" han sonado mientras uno de los asistentes seguía el ritmo agitando un abanico.

Esta ha sido la primera canción de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) que ha sonado en directo en La Riviera, pero no la única. Arde Bogotá ha interpretado las once canciones del álbum: Instrucciones ha sido la segunda y ha conseguido que todo el público levantara los brazos al son de la enérgica batería final.

"¡Bienvenidos y bienvenidas al ensayo general de Hervideros!", ha dicho Antonio durante el primer discurso de la noche. "Si estáis aquí es porque, de una forma u otra, habéis ayudado a construir, no sé si un corazón o un disco, pero desde luego una banda de amigos de Cartagena", ha añadido antes de tocar Señor Herrero ante un escenario lleno de humo.

A este tema le ha seguido El Tesoro, que transita entre la energía y la intimidad y que ha empezado sonando con las palmas en acústico de la banda junto a toda La Riviera. "Todas las cosas prohibidas se llaman Judas", ha expresado Antonio para presentar el siguiente tema, el cual ha planteado la escenografía más interesante de la noche: en línea con la letra de la canción, la iluminación ha creado un rectángulo de luces verticales de color rojo para encerrar a los músicos dentro de un infierno fugaz.

Entre la fiesta y lo pequeño también ha sonado Olivos, a la que ha sucedido un discurso en voz en off: "Un recuerdo acaba de manifestarse. Este recuerdo ya había sido intervenido, no debería seguir aquí", se ha escuchado antes de Bigger Splash. A continuación, Antonio ha bajado al centro de la pista para interpretar El Club de la Gente Sola rodeado del público y con la mano agarrada a un fan. Al volver al escenario, el vocalista ha dado saltos con toda la euforia que ha recogido de los asistentes.

Con las linternas encendidas, el grupo ha interpretado Asidero, "una canción pequeña y delicada" que ha dado paso a la canción más celebrada del álbum: Antifiesta. Y, para cerrar la primera parte del ensayo, Arde Bogotá ha hecho sonar Sacude. Entre medias, otro discurso: "Que duela no quiere decir que esté roto. A veces, simplemente, es así. Si duele, sacude", ha dicho, haciendo referencia al verso "No duele, sacude", el cual los cinco músicos han cantado con el público durante varios minutos a modo de mantra.

Un ensayo con todas las canciones nuevas... y los éxitos de siempre

Tras este momento tan especial, Arde Bogotá ha abandonado el escenario y los fans han coreado "Cartagena nunca se rinde" como si de una manifestación se tratara. Poco después, el grupo ha recuperado su puesto para regalar a La Riviera los éxitos más característicos de su carrera. Uno de ellos es, sin duda, La Torre Picasso.

Entre abrazos, gritos y saltos, la banda ha agradecido el apoyo de su equipo antes de tocar Exoplaneta, Los perros, Cariño y Qué vida tan dura. "Muchísimas gracias a todos vosotros y todas vosotras, de corazón", ha dicho Antonio. "Hemos hecho esta noche así tan íntima para agradecer a los que habéis estado aquí desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, de corazón. Nadie sabe lo que va a pasar mañana ni adónde nos llevará la música, pero espero que nos podamos seguir viendo". Acto seguido, ha sonado La salvación.

Y, tras una reverencia final, Arde Bogotá ha abandonado definitivamente el escenario al ritmo de Un beso y una flor, de Nino Bravo. Un adiós que sirve hasta el primer concierto de Hervidores, que tendrá lugar el 29 de octubre en Vigo.