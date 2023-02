Así suena 'En los márgenes', la canción por la que Rozalén puede volver a ganar el Goya

"Desde el límite no es tan fácil cuidarte. Si nos falta el calor, quién abrigará este viaje", canta Rozalén en En los márgenes, la canción escrita para la película de Juan Diego Botto que le ha valido su segunda nominación al premio Goya.

La cantante de Albacete, que ya obtuvo el premio en 2021 con la canción Que no, que no de La boda de Rosa, pone la música a esta historia sobre personajes que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar el curso de sus vidas. La película muestra cómo el estrés económico afecta a las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser el motor para salir adelante.

Ese estrés económico y ese efecto directo en las relaciones es lo que inspiró a Rozalén para escribir esta canción en la que ha colaborado con Eduardo Cruz, hermano de la actriz Penélope Cruz, protagonista y productora de la cinta.

"Lo que más me inspiró de En los márgenes para escribir la letra fue cómo afecta la precariedad en las relaciones afectivas y, a la vez, la importancia de la unión ante la adversidad. Ojalá os remueva tanto como a mí… Estoy deseando que la disfrutéis 🙏”, escribió la compositora en sus redes sociales antes del lanzamiento de esta canción.

Cómo surgió la colaboración de Rozalén y Juan Diego Botto

La cantante de 36 años también ha contado cómo surgió esta colaboración. "Juan Diego Botto me invitó a su casa a comer, con Penelópe Cruz presente, para pedirme que colaborase en su última película, En los márgenes. Quería que hiciese el tema principal. Me sentí abrumada y honrada. Juan Diego y yo nos queremos mucho. Es una de las personas con más talento que existen. A veces no me creo que seamos amigos", contó la artista en Vanity Fair.

De esta relación y de esta comida también habló en su visita a Cuerpos especiales, sorprendida todavía de su relación. "Fue muy fuerte porque yo adoro a Juan Diego Botto y a Olga Rodríguez. Me dijeron: 'Vente un día a casa'. Yo voy mucho con ellos, yo me llevo la guitarra y siempre junta gente muy bonita. Pero esa vez me abre la puerta Javier Bardem, y estaba con Penélope Cruz, René (Residente), Óscar Jaenada y Luis Tosar", contó sobre el día que accedió al colaborar en la cinta.

Rozalen, sobre los interludios de 'Matriz': "Los he grabado en el cementerio frente a la tumba de mi padre y de mis abuelos"

La letra de 'En los márgenes'

Desde el límite

no es tan fácil cuidarte.

Si nos falta el calor

quién abrigará este viaje.

Si nos falta el pan… qué,

qué nos dará las fuerzas,

quién nos dará esperanza,

quién todos los motivos

para apretar los puños

y deshacer la piedra de este muro.

Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar.

Las llamas de mi fuego nos impiden respirar.

La marea empuja al barco, se bebe el tiempo.

Se truca la balanza, nosotros con la rabia al cuello.

Invento instrumento nuevo para aplacar el miedo.

El grande se come al chico y sobrevive el fiero.

Reconozco en tu mirada mi misma desesperación.

Tejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión.

Grita, esta vida no es vida

si pa’ acabar el día tengo que pelear.

Lucha, porque tu voz se escucha

y sonará potente si es en comunidad.

Siente que el alma está valiente

y siempre va de frente con fuerza y dignidad.

Laira, larara rararaira…

Grita, esta vida no es vida

si pa’ acabar el día tengo que pelear.

Lucha, porque tu voz se escucha

y sonará potente si es en comunidad.

Siente que el alma está valiente

y siempre va de frente con fuerza y dignidad.

Laira, larara rararaira…