Benidorm Fest: conoce a los 14 candidatos a representar a España en Eurovisión 2022

Este viernes RTVE ha dado a conocer a los 14 artistas que participarán en el Benidorm Fest, el certamen del que saldrá elegido el próximo representante de España en Eurovisión 2022. Con el lema El Festival que quieres, RTVE pone en marcha una competición que constará de tres galas donde los artistas y grupos defenderán sus propuestas para acudir al festival de la canción.

Aunque han llegado 886 propuestas a Televisión Española, solo 14 se subirán al escenario del Benidorm Fest. Sus nombres y los títulos de sus canciones son:

Azúcar Moreno - Postureo

Blanca Paloma - Secreto de agua

Chanel - Slo Mo

Gonzalo Hermida - Quién lo diría

Javiera Mena - Culpa

Luna Ki - Voy a mori r

r Marta Sango - Sigues en mi miente

Rayden - Calle de la llorería

Rigoberta Bandini - Ay mamá

Sara Dep - Make you say

Tanxugueiras - Terra

Unique - Mejores

Varry Brava - Raffaela

Xeinn - Eco

Cuándo se emite el Benidorm Fest y cómo será la mecánica

El Benidorm Fest constará de tres galas: dos semifinales que se emitirán el 25 y 27 de enero y una gran final que tendrá lugar el 29 de enero. En cada semifinal habrá seis participantes y de cada de ellas una saldrán tres finalistas. Así, en la gran gala final serán seis los participantes que midan sus fuerzas.

El ganador o ganadora saldrá elegido a partir de los votos del jurado (50%) y los votos del público (50%).

Quiénes son los 14 candidatos

La jefa de la delegación de Eurovisión, Eva Mora, y la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, han anunciado este viernes los nombres de los 12 participantes del Benidorm Fest. Hace 52 años que España no se alza con el micrófono de cristal y uno de estos artistas podría cambiar el rumbo de España en el certamen eurovisivo en su edición de 2022.

Rigoberta Bandini

En poco tiempo se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del último año. Sus temas Perra o In Spain We Call It Soledad han irrumpido con fuerza en el mundo mainstream y las entradas de sus conciertos se agotan en pocas horas. Fue la voz del anuncio de Estrella Damm este verano, siendo su canción A ver qué pasa banda sonora original de la campaña.

La artista catalana fue consciente de que su música podría ser un bombazo en Eurovisión tras su actuación en LateMotiv, el programa de Andreu Buenafuente. Rápidamente su nombre empezó a sonar en las redes sociales, donde muchos pedían su candidatura para el festival. "Cuando abro Twitter soy muy consciente. La verdad es que ni confirmo ni desmiento, no sé, no sé que hacer todavía", dijo en el podcast ¡Menudo Cuadro! de David Insua y David Andújar.

Azúcar Moreno

Se confundieron con la coreografía pero dieron lo mejor de sí mismas sobre el escenario de Eurovisión en 1990 con el tema Bandido. Encarna y Toñi Salazar tienen ganas de volver a probar suerte y han sido seleccionadas como candidatas del Benidorm Fest. Una apuesta flamenca y tradicional que podría funcionar con la incorporación de nuevos elementos y sonidos adaptados al s. XXI. En 1990 quedaron en el quinto puesto.

Rayden

El rapero ha dejado caer en varias ocasiones que no tendría reparos a la hora de participar en Eurovisión. En una entrevista con RNE el pasado mes de julio confirmó que había enviado una propuesta musical para el certamen, Calle de la Llorería, que finalmente ha sido seleccionada. Según contó, el sonido del tema le recuerda al de The White Stripes con un toque de Las Grecas.

Tanxugueiras

El trío gallego se puso en el punto de mira de los fans eurovisivos al resultar ganadoras de La Elección Interna, una macroencuesta de Eurovision-Spain.com que busca elegir al mejor candidato del año antes de que se conozcan los candidatos oficiales.

Las hermanas Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío se definen como "pandereteiras" y su música se caracteriza por mezclar el folclore tradicional gallego con sonidos más contemporáneos. Esa es la esencia que llevarán a Eurovisión en el caso de resultar ganadoras del Benidorm Fest.

Su propuesta para el festival "sigue la línea de Figa o Midas. En este tema hacemos algo más de hincapié en los ritmos y formas de componer las coplas tradicionales gallegas, sin perder nuestra esencia ni la fuerza que nos caracteriza", contaron a Eurovision-Spain.com.

Varry Brava

De la manera más espontánea y como se hace todo en plena era digital: los Varry Brava anunciaron a través de sus redes sociales su interés por participar en el Benidorm Fest. Prometían ponerse "al lío" para crear un tema que fuese candidato a la preselección y finalmente han cumplido.

Varry Brava surge en el verano de 2009 con la idea de una banda divertida, sin prejuicios, descarada y hedonista. Desde ese momento, Óscar Ferrer (vocalista), Aarön Sáez (teclados) y Vicente Illescas (guitarra) han publicado cinco álbumes de estudio y no son pocos los festivales que tienen a su espalda. Pop español ochentero, música disco y new romantic son sus influencias.