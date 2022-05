Chanel canta 'SloMo' con su autor, Leroy Sánchez, en un concierto en Madrid

Chanel sigue imparable. Tras su éxito en Eurovisión 2022, quedando tercera de esta edición, la cantante ha participado ya en dos conciertos. El domingo 15 de mayo cantó SloMo en la plaza Mayor de Madrid y este martes 17 de mayo se subió al escenario de la Sala Sol para interpretar el tema con su autor, Leroy Sánchez.

El cantautor y letrista, nacido en Vitoria, actuó en la sala madrileña tras cinco años sin pisar la capital. Sánchez tocó algunos de sus temas e invitó a subirse al escenario a Chanel para interpretar a dúo SloMo, la canción que dio el éxito a España en la final de Turín.

Quién es Leroy Sánchez, autor de 'SloMo'

El éxito en Eurovisión de SloMo, la canción que Leroy Sánchez escribió para Jennifer Lopez y que finalmente ha hecho suya Chanel, es un paso de gigante para la carrera de Leroy Sánchez.

El joven alavés de 30 años empezó en la música de manera autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra y el piano por su cuenta y con 15 años ya había publicado su primer cover en YouTube.

No pertenece a ninguna compañía discográfica pero sí ha publicado varios sencillos y EPs, como los que grabó en Miami con el productor Jim Jonsin, Little Dancer o By my Side.

Su EP debut lo publicó con en 2017, Elevated, y gracias a él pudo dar varios conciertos tanto en territorio nacional como en el extranjero. Además, estuvo nominado a los Premios Juventud en 2016 y dos veces a los Teen Choice Award, tanto al de Mejor Estrella de Internet, en 2017 y en 2016 al de De Cover a Cover.

Durante los últimos años ha seguido componiendo y publicando temas propios. Su último EP, Por siempre jamás, se publicó el pasado abril. Además cuenta con varias canciones en inglés: Out my way, Proud, River lie, Save this love y Stay for a while.

Los otros artistas con los que ha trabajado Leroy Sánchez

Leroy Sánchez no solo escribe música propia, la prueba está en SloMo. Él es cantante y compositor. Uno de sus grandes éxitos es Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes.

En esta faceta de compositor destacan otros temas como Voy a quedarme, la balada con la que Blas Cantó se subió al escenario en la última edición de Eurovisión. Una letra conmovedora que homenajea y recuerda a la abuela de Blas Cantó.

El tema tiene una adaptación al inglés, I'll Stay, realizada por el propio Leroy, quien además publicó en YouTube y plataformas digitales sus dos versiones de ambas canciones.

A la lista de artistas con los que ha trabajado Leroy Sánchez hay que sumar a Malú, Antonio José, Alex Ubago o Pitbull, que interpretan canciones escritas y firmadas por Leroy Sánchez.

Invisible, Ciudad de papel, Contradicción y Cantaré son algunos de los temas que Sánchez ha escrito para Malú.

Los otros autores de 'SloMo'

Leroy Sánchez es el autor de la letra de SloMo, cuya melodía es obra del compositor Arjen Thonen, quien la creó pensando en Jennifer Lopez.

En su trabajo le ha acompañado el brasileño Ibere Fortes, cuyo trabajo con el álbum de Anitta le valió para ser nominado en 2019 a los Premios Grammy. Este equipo lo ha completado la cantante y compositora canadiense Maggie Szabo, que ha estado muy ligada a gigantes como Netflix o Disney en distintos éxitos de sus producciones.