Christina Aguilera lanza por sorpresa el vídeo 'Let There Be Love' dedicado a sus fans

Christina Aguilera ha estrenado por sorpresa el vídeo de su tema Let there be love, donde podemos ver la faceta más emotiva de la cantante. Un vídeo en el que Christina Aguilera deja de lado el glamour y saca su lado más amable. ¡No te lo puede perder!

Christina Aguilera en el vídeo Let There Be Love / europafm.com

Christina Aguilera reaparece y lo hace entre cartulinas y buen rollo. Tras publicar una larguísima carta en su web oficial sincerándose con todos sus fans y dándoles las gracias por el apoyo durante todos estos años, la cantante ha decidido estrenar por sorpresa el vídeo para Let there be love.

El vídeo, combinado con imágenes de sus fans y de Christina en la puerta de su casa, nos regala momentos de lo más emotivos y hace un llamamiento al respeto y a la tolerancia. Un vídeo que recrimina el racismo, la homofobia y todo tipo de odio y apuesta por el amor a todos sus fans.

