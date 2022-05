Eurovisión 2022: quién da los puntos por España

Te interesa Cómo funciona el sistema de votación de Eurovisión

Siguiendo con la tradición, Nieves Álvarez repetirá de nuevo este 2022 como la portavoz del jurado profesional de Eurovisión y se convertirá en uno de los rostros españoles más importantes de la noche, por detrás de Chanel.

Lo hace desde la ciudad alicantina de Benidorm, como forma de escaparate turístico y promocionarla internacionalmente. Concretamente, lo han anunciado desde la playa mediterránea.

Será la quinta vez que Nieves Álvarez ejerce de portavoz —que se estrenó en este papel en 2017 con la participación de Manel Navarro—, antes lo hicieron otros rostros habituales de la cadena pública como Jota Abril, Lara Siscar, Carolina Casado, Inés Paz, Elena S. Sánchez, Ainhoa Arbizu o Sonia Ferrer.

Si hablamos del look que la modelo lucirá, tenemos claro es que se tratará de una marca española. La propia Álvarez ha reconocido en varias ocasiones que busca promocionar las tendencias nacionales.

En esta ocasión, ha llevado una un vestido de satén y tafetán de seda en tono fucsia.

Diseñadores de la talla de Roberto Diz (2021), Fernando Claro (2019) o Ana Locking (2017) han sido algunos de los que han podido vestirla de cara a la gala de Eurovisión.

Su tropiezo con el inglés en 2019

En la entrega de 2019 donde Miki Núñez acudió representando a España, Nieves Álvarez tuvo un pequeño lapsus con el inglés durante su intervención en el certamen por el que acabó convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas de la noche. Su tropiezo con el idioma hizo que su participación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

Puede que los 250 millones de espectadores que siguen el Festival de Eurovisión en todo el mundo alteraran el aplomo habitual de la presentadora que acabó liándose con el inglés al inicio de su intervención. "Buenas noches, Tel Aviv. Good evening, Europe from... The... From Granada of la Alhambra".

El pequeño error en la formulación de la frase no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en el centro de todas las críticas de la gran final de Eurovisión 2019.