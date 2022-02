Raffaella, la canción de Varry Brava, no consiguió la victoria en la final del Benidorm Fest, pero eso no significa que no pueda sonar en el Festival de Eurovisión.

El trío de Alicante ha tenido una idea para que su canción suene en el certamen europeo de la canción y se la ha hecho saber a los organizadores de la cita.

A través de Twitter, Varry Brava ha mandado una genial propuesta ante la que nosotros sólo podemos decir: ¡Estamos con vosotros!. Han hecho lo mismo más de 12.300 seguidores que le han dado a me gusta y otros 3.600 que han retuiteado su publicació.

La propuesta dice así: Tenemos un tema homenaje a Raffaella, hemos sido finalista del BenidormFest, y queremos ir a tocarla a Turín, de invitados. Majos, limpios y no hacemos ruido. ¿Nos lleváis?".

Raffaella es una canción compuesta para la diva italiana fallecida el pasado 5 de julio y de la que Varry Brava se declara fan. "Está en nuestros corazones, mentes y sueños. Era un buen momento de cantarle a Raffaella", decía la banda al presentar la canción.

"Desde que comenzamos como grupo somos muy fans de la música italodisco y uno de nuestros referentes siempre ha sido Raffaella. Al final tenía que caer un tema que, directamente, llevaba su nombre. Es pura fantasía que esta canción pudiese sonar en Turín. Hemos fantaseado con ello. Para nosotros, sería el broche de oro. Igualmente, ella va a estar representada de algún manera en esta edición de Eurovisión porque estoy convencido algún homenaje o guiño le harán, pero si se lo hacemos nosotros, todavía mejor".

Así suena 'Raffaella', de Varry Brava