Los grandes momentos musicales que hemos disfrutado este 2022

Termina 2022, un año que ha estado cargado de buenos e inolvidables momentos en el mundo de la música. Haciendo memoria, la lista de conciertos, concursos y estrenos que han dejado a todo el mundo con la boca abierta es muy larga.

Ante esto, solo hay que preguntarse si el próximo año será capaz de sorprender de la misma forma que lo ha hecho este. Repasamos los mejores momentos musicales que ha dejado 2022.

La actuación de Chanel en Eurovisión y su tercer puesto

Después de una brutal victoria en el Benidorm Fest, Chanel fue escogida para representar a España en Eurovisión con SloMo, un pegadizo tema con una coreografía que llegó a hacerse viral.

La artista superó las expectativas con creces y su actuación arrasó consiguiendo un tercer puesto en este certamen, una posición que este país no lograba desde 1995.

La era Motomami de Rosalía

Rosalía ha sido una de las artistas españolas que más proyección internacional ha logrado en 2022. Estrenó su disco Motomami en marzo con temas tan populares como Saoko, Hentai o La combi Versace, entre otros.

Con este disco, la catalana ganó cuatro premios Latin Grammy y fue nominada a dos Grammy. Su disco se convirtió en el segundo álbum de una artista femenina más vendido del mundo de 2022, el primero de una artista hispana.

Pocos meses después, arrancó su gira Motomami World Tour. Con sus looks de motera, creó tendencia y su icónico gesto mascando chicle al inicio de Bizcochito la acompañará durante mucho tiempo.

La vuelta a los escenarios de Joaquín Sabina

En 2020, Joaquín Sabina sufrió un accidente durante un concierto en el WiZink de Madrid y tuvo que suspender su gira. 2022 fue el año en el que el artista de Úbeda volvió a los escenarios al unirse a la noche de los Goya el mismo día de su cumpleaños cuando se cumplieron dos años de la fatal caída.

Joaquín Sabina continuará con su agenda para 2023 con su gira Contra todo pronóstico con conciertos por varios países. Además en 2022 también estrenó su documental Sintiéndolo mucho, dirigido por Fernando León de Aranoa y con música de Leiva.

El propio 'Coachella' de Tini

En mayo de 2022, Tini Stoessel se convirtió en la reina de Argentina después de llenar seis veces seguidas el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires) como parte de su gira. Durante estos días, acudieron muchos artistas invitados como María Becerra, Lola Índigo, L-Gante, MYA, Duki, Morat o Manuel Turizo, entre otros.

Fue un auténtico éxito, no solo por el gran repertorio musical de la intérprete de Miénteme, sino por ser capaz de reunir a tantas estrellas sobre el escenario. Fue una especie de festival que muchos lo llegaron a etiquetar como 'el Tinichella'.

El éxito de Quevedo con 'Quédate'

Quevedo ha sido una de las grandes novedades de 2022. Aunque el canario ya tenía algunos temas, sin duda su sesión con Bizarrap ha sido la canción que lo ha catapultado al Olimpo musical. El single, conocido como Quédate, se convirtió en el tema más escuchado en todo el mundo durante verano y ni Rosalía con su Despechá fue capaz de quitarle el trono como canción del verano.

Las canciones de Shakira a Piqué

El divorcio de Shakira y Piqué fue uno de los temas más comentados de 2022. Sin embargo, la cantante aprovechó todos los sentimientos que guardaba dentro para estrenar Te felicito con Rauw Alejandro y Monotonía con Ozuna.

Estos temas estaban cargados de referencias al futbolista con frases tan duras como 'Su filosofía barata no la compro / Lo siento, en esa moto ya no me monto / La gente de dos caras no la soporto'.

El regreso a la música de Beyoncé

El estreno de Renaissance ha sido sin duda un notición. Desde 2016 Beyoncé no había lanzado ningún disco y sus fans se preguntaban cuánto tiempo debían esperar para volver a escuchar a la 'queen B'. De hecho, ha sido uno de los discos más nominados en los premios Grammy.

Jorge Drexler, máximo ganador en los Latin Grammy

Uno de los grandes momentos del año fueron los premios Latin Grammy, donde el ganador de la noche fue Jorge Drexler, que se impuso con siete estatuillas: Mejor álbum cantautor, Mejor canción de lengua portuguesa, Mejor canción pop, Mejor canción alternativa, Grabación del año, Canción del año y Mejor arreglo

Al final, este año 2022 ha dejado momentazos que no vamos a olvidar y seguramente los protagonistas de los mismos tampoco. ¿Cuál dirías que ha sido tu favorito?