La historia de ‘SloMo’, la canción de Chanel en Eurovisión 2022

Chanel defiende este sábado en la final de Eurovisión 2022 la canción con la que ganó el Benidorm Fest el pasado 29 de enero. La representante española interpreta SloMo en el Pala Alpitour de Turín para tratar de conseguir el micrófono de cristal que lleva resistiéndosele a España tantos años.

El tema de la cantante tiene la particularidad de mezclar dos idiomas: español e inglés, algo muy característico en las canciones de reguetón, género en boga desde hace algunos años y el cual forma parte de uno de los mercados musicales más grandes del mundo. Sin embargo, los creadores de SloMo enmarcan la canción dentro del género pop latino.

'SloMo', una canción escrita para Jennifer Lopez

SloMo no nació como una canción para Chanel. Inicialmente se había pensado para Jennifer Lopez, quizás por ello, el ritmo de la canción recuerda tanto a la talentosa artista, quien cuenta en su repertorio con grandes temas como On the Floor o Ain’t Your Mama.

Arjen Thonen, el compositor de la melodía que finalmente representa a España en Eurovisión, conocía de primera mano la intención de Jennifer de encontrar nuevas canciones para su repertorio.

En ese momento, “el productor discográfico Keith Harris escribió diciendo que estaban buscando una canción en España al estilo de Jennifer Lopez para competir en Eurovisión”, explicó Thonen en una entrevista en el diario BD.

Ante la falta de respuesta del equipo de Lopez, el compositor le dio una oportunidad a Harris, quien ha trabajado con artistas de primer nivel como Michael Jackson, Madonna, Black Eyed Peas o Britney Spears, entre muchos otros. Fue Harris quien convenció al estadounidense de presentar el tema en Eurovisión, haciéndole conocedor de que es el evento musical más grande de Europa.

Junto a ellos ha estado trabajando Leroy Sánchez, cantautor español que ya ha logrado grandes éxitos de la mano de cantantes como Malú, Pitbull y Álex Ubago y que ha estado acompañado por el brasileño Ibere Fortes, cuyo trabajo con el álbum de Anitta le valió para ser nominado en 2019 a los Premios Grammy. Este equipo lo ha completado la cantante y compositora canadiense Maggie Szabo, que ha estado muy ligada a gigantes como Netflix o Disney en distintos éxitos de sus producciones.

Finalmente, con tanto profesional alrededor, SloMo se puso en marcha, logrando vencer en el Benidorm Fest el pasado 30 de enero, día en el que Chanel Terrero se proclamó la representante de España en Eurovisión después de derrotar a las favoritas, Rigoberta Bandini y el grupo gallego Tanxugueiras.

Thonen reveló que está feliz con la victoria de la artista española y que está deseando conocerla. Sobre Jennifer Lopez, su puerta está abierta para trabajar con ella.

La participante en el Benidorm Fest, Sara Deop, también grabó 'SloMo'

En una entrevista con Fórmula TV, la también candidata al Benidorm Fest, Sara Deop, confirmó que también grabó SloMo, la canción que finalmente se coronó como ganadora. El explicación está en que para encontrar a quien interpretase el exitoso tema se hicieron varias pruebas hasta lograr la voz femenina perfecta: la de Chanel.

Mientras, la artista mallorquina y exconcursante de La Voz Kids acabó con el tema Make You Say, que no pasó de semifinales:

Así fue como SloMo llegó a manos de la cubana de 31 años Chanel, quien está plenamente entregada al tema y para la que representar a España en este gran evento es todo un honor.

Una polémica canción que ha llegado al Congreso

La candidatura de Chanel con SloMo ha estado envuelta en polémica desde el primer momentos. Es más, tantas voces denunciaron la letra que hasta el PSOE la llevó al Congreso por considerar que remite a la "prostitución", unas acusaciones que el presidente de RTVE, Pérez Tornero, rebatió.

La artista, que siempre ha reconocido que entiende que haya opiniones diferentes o que no a todo el mundo le pueda gustar SloMo, ha negado en numerosas ocasiones que la canción sea machista: “Me da mucha lástima que se nos siga cuestionando cómo vamos vestidas, qué cantamos o qué no cantamos. La mujer tiene que ser libre, igual que el hombre lo es”, defendió durante la presentación del videoclip.