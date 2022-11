La historia de 'Tóxica' de Sofía Martín, la canción de la participante del Benidorm Fest que está arrasando en España

El Benidorm Fest es un increíble escaparate de promoción para los artistas españoles. Ya durante la pasada edición se vio como cantantes como Chanel, que pasó de no tener carrera musical a convertirse en la voz de la Selección Española con TOKE.

La segunda edición de este certamen acaba de comenzar y a pesar de que únicamente se conocen los títulos de los singles que aspirarán a representar a España en Eurovisión, muchos de ellos ya han empezado a beneficiarse de la exposición mediática.

Una de ellas es Sofía Martín, la joven con raíces españolas y alemanas que combina en sus canciones los ritmos latinos y la música electrónica.

Durante la gala que organizó RTVE para conocer a los candidatos, la artista interpretó el tema Tóxica, y en los últimos días esta canción ha arrasado entre los oyentes.

Ha llegado incluso a situarse en el Top 3 de la lista de Spotify '50 más virales de España'.

La historia de 'Tóxica', la canción de Sofía Martín

A pesar de que Sofía Martín sea una artista que ha ganado recientemente popularidad gracias al Benidorm Fest, ya tiene una considerable trayectoria en la música. Publicó la canción Tóxica en 2021, siendo este su primer single.

Se trata de una canción con fuertes ritmos electrónicos y para este contó con la colaboración del DJ alemán Le Shuuk.

En el videoclip, Sofía deja claro que tiene unos dotes increíbles para el baile.

Letra de 'Tóxica' de Sofía Martín

Dolor

Corazón blanco y negro, falta de amor

Traición

Fue un error

Confiar en tus palabras, te llaman

Traición

Persona fría con tus mentiras

Pasas la vida, te sientes perdida

Oh-oh-oh, mmm-mmm-mmm

Por dentro fría en tus pupilas

Tanta sequía, te sientes perdida

Oh-oh-oh, mmm-mmm-mmm

Tóxica, la-la-la-la

Te gusta el drama y no sientes nada

Tóxica, pa-pa-pa-pa

Cuando mientes, ni te arrepientes

Tóxica, la-la-la-la

Te gusta el drama y no sientes nada

Tóxica, pa-pa-pa-pa

Cuando mientes, ni te arrepientes

Amistad

Es lo que tuvimos y de eso no queda ná

No queda na'

Falsedad

Te fuiste con lo que más me importaba

Y no queda na’

Persona fría con tus mentiras

Pasas la vida, te sientes perdida

Oh-oh-oh, mmm-mmm-mmm

Por dentro fría en tus pupilas

Tanta sequía, te sientes perdida

Oh-oh-oh, mmm-mmm-mmm

Tóxica, la-la-la-la (La-la-la-la)

Te gusta el drama y no sientes nada (No, no)

Tóxica, pa-pa-pa-pa (Pa-pa-pa-pa)

Cuando mientes, ni te arrepientes

Tóxica, la-la-la-la

Te gusta el drama y no sientes nada

Tóxica, pa-pa-pa-pa

Cuando mientes, ni te arrepientes

To-to-to-tóxica, la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la, ey-ey-ey (Tóxica)

To-to-to-tóxica, la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la, ey-ey-ey

Tóxica

Sin duda se trata de una canción muy rítmica y con una letra muy atractiva que deja claro que tiene los elementos necesarios para hacerse viral y seguir sonando en muchos sitios durante varias semanas más.