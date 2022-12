'Inviernos en Marte', la letra y la canción de José Otero para el Benidorm Fest 2023

A sus 32 años, José Otero se traslada al Benidorm Fest desde Telde, en Gran Canaria, para cumplir uno de sus mayores sueños. Representar a España en Eurovisión es la meta a la que busca llegar con su canción Inviernos en Marte.

"Lo guay de la canción es que habla de eso, de cosas que no pueden ser", dice sobre el título del tema, una apuesta en la que arriesga con el sonido pero sin renunciar a su esencia de cantante de baladas.

"He pasado muchos nervios hilando cada parte de esta canción y le hemos dado forma a un viaje del que estoy seguro… has vivido o vivirás. Hay tormentas que nunca se van…", explica en sus redes sociales sobre el significado de la canción.

No hay quien frene a José Otero en sus ansias por lograr sus objetivos. Después de concursar en La Voz México, el artista busca meterse al público en el bolsillo para coronarse ganador del Benidorm Fest.

La portada de 'Inviernos en Marte' de José Otero

Letra de 'Inviernos en Marte' de José Otero

Como si fuera cemento

Late fuerte y muere lento

Sin la otra mitad

Sigue sin su otra mitad

Se apagó y se quedó en silencio

Paga un precio que no entiende oh oh

Cae todo lo que siento

No ves que lloro por dentro oh oh

Tu recuerdo nunca se va

Como te reias al bailarme

Como me mirabas decias que seria diferente

Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh

He intentado hacer un pacto con el diablo

He tratado de olvidar en otros labios

Pero sigo aquí orbitando en todo lo que fuimos

Y es que no

En esta tormenta nunca sale el sol

Ahora estoy flotando en otra dimensión

Orbitando en todo lo que fuimos

Oh-Oh-Oh

El tiempo se detiene si es contigo

Oh-Oh-Oh

Se que ya no encontraré respuestas

Ni nunca nunca sabré que es lo que piensas

Y aunque no hay nada más

Me resisto a olvidarme de ti

No puedo olvidarme de ti

Oh-Oh-Oh

Oh-Oh-Oh

Somos como inviernos en Marte

Polos que no pueden tocarse

Sin su otra mitad

Sin su otra mitad

Tu recuerdo nunca se va

Como te reias al bailarme

Tu recuerdo nunca se irá

Porque yo nunca deje de amarte

Ay’ pero

Quédate quédate

Quédate quédate

Quédate quédate

Quédate quédate

Tu recuerdo nunca se irá.

Cuándo se celebra el Benidorm Fest 2023

Igual que en 2022, el Benidorm Fest se dividirá en una ceremonia inaugural, dos Seminifinales y una Gran final.