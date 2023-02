José Otero supo en los ensayos del Benidorm Fest que no iba a ganar: este es el motivo

José Otero se presentó al Benidorm Fest sabiendo que no iba a ganar. El autor de la canción Inviernos en Marte, que quedó séptimo en la final del sábado 4 de febrero, tenía claro que sus posibilidades eran muy escasas y no ha dudado en reconocerlo en el podcast de Malbert.

Lo supo cuando empezaron los primeros ensayos en Benidorm, previos a la celebración de las semifinales. "En mi ensayo me di cuenta de que no iba a ganar. Me lo podría haber currado más", ha reconocido el cantante sobre su minimalista puesta en escena,

El cantante ha confesado que lo que vio en el escenario no tenía nada que ver con lo que se había imaginado."Ahí es cuando me di cuenta de que no iba a ganar. Porque en los ensayos te das cuenta de los fallos que has tenido. Yo creo que me lo podría haber currado más en escenografía", contó el canario que recibió 75 puntos en la final, solo cuatro más que Fusa Nocta, octava en la tabla.

"Estoy muy feliz con lo que hice, pero yo lo dije: esto es una apuesta, todos hemos hecho una apuesta y, hasta que no la vemos montada, no nos damos cuenta de si la apuesta... De lo que tenías en tu cabeza a lo que ves allí", reflexionó.

No fue a ganar, pero sí a disfrutar

El cantante no fue a ganar pero sí a disfrutar y así fue cómo protagonizó uno de los virales de la segunda semifinal.

Consciente de que lo estaban grabando mientras hablaba Inés Hernand, el cantante no dudó en poner caras divertidas a cámara. Es lo bueno de trabajar sin presión.

Así quedó la clasificación de la final del Benidorm Fest

Blanca Paloma se convirtió en la ganadora de la final del Benidorm Fest. La cantante de Elche sumó 169 puntos gracias a su tema EAEA, la canción que representará a España en Eurovisión 2023. Así quedó la clasificación final:

Blanca Paloma: 169 puntos

169 puntos Agoney: 145 puntos

145 puntos Vicco: 129 puntos

129 puntos Megara: 106 puntos

106 puntos Alice Wonder: 89 puntos

89 puntos Karmento: 80 puntos

80 puntos José Otero: 75 puntos

75 puntos Fusa Nocta: 71 puntos

Solo hubo 24 puntos de diferencia entre el primer y el segundo puesto. Agoney estuvo a punto de rozar la victoria con su tema Arde.