¿Quién es José Otero? Su paso por 'La Voz México' y cómo acabó cantando en la boda de Pilar Rubio

José Otero es uno de los 18 candidatos del Benidorm Fest 2023. El cantante canario presenta la canción Inviernos en Marte con la que busca convertirse en el próximo representante de España en Eurovisión.

"Es un regalo a mi madre y al cielo, a mi padre", cuenta el cantante y compositor al hablar del tema.

Su faceta más personal

José Otero nació en el municipio de Telde, en Gran Canaria, un mes de febrero de hace ya 32 años. Su familia, a la que dedica Inviernos en Marte, es desde siempre el gran pilar que le sostiene. En sus redes sociales ha hablado de ello con orgullo y ha contado también que sus padres llevaban juntos desde los 15 años, un amor que para él es un ejemplo a seguir.

No ocultó tampoco su gran pesar por la dolorosa pérdida de su padre, que falleció en 2021 y al que ha dedicado emotivas palabras para recordarlo.

"Mis ángeles, uno en el cielo y otro en la tierra. Mi familia, mi todo. El amor que ellos se tienen y tendrán... Juntos desde los 15 años, mi inspiración, mi motor... y mi hermano, otro cacho de pan, aquí el diablillo era yo, que suerte hemos tenido", escribió en 2021 en una emotiva publicación llena de recuerdos familiares.

2021 fue para el artista un año muy complicado a nivel personal, pero eso no le frenó a la hora de seguir desarrollando su faceta profesional como cantante. "El año del yin y el yan... Me quitaste tanto. Me diste la oportunidad que tanto busqué, te llevaste un pilar importantísimo que vivirá siempre en mí. Tengo mil razones para entrar este 2022 con fuerza", prometió el artista en sus redes.

Concursante de 'La Voz México'

Aunque cuando salió la lista del Benidorm Fest, José Otero era un desconocido para el público español, en México ya muy conocido. El cantante dio en este país sus primeros pasos como cantante gracias a su participación en La Voz, programa en el que entró en el equipo del conocido cantante Ricardo Montaner.

El padre de Evaluna apostó por él tras escuchar su potente chorro de voz y le dio la oportunidad de subirse al escenario para demostrar su talento en temas como Dancing on my own, de Calum Scott, o Llegaste tú, de Luis Fonsi.

Aprovechó el tirón de su paso por La Voz México en 2019 y fichó por Warner Music, sello con el que ha publicado varios singles que acumulan miles de reproducción en YouTube.

Destacar que su colaboración con la artista Karen Méndez en el tema Qué haríamos los viernes acumula más de cuatro millones de visualizaciones y que su último estreno, Estés en Donde Estés, está cerca de las 200.000.

Cantó en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

El mismo año en que participó en La Voz México, José Otero consiguió otro de sus trabajos más mediáticos. Fue uno de los artistas que cantó en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

"Fue uno de los momentos más random de mi vida", contó el cantante en ubea.tv sobre ese día. "Pilar es amiga de una amigo mío, mi amigo me dijo que iba a la boda de Pilar y sabía que estaba buscando artistas y sabía que buscaba alguien para cuando entrara en la iglesia", explicó sobre cómo llegó a participar en la banda sonora del día más importante de la pareja.

Su amigo le propuso a Pilar Rubio su nombre y la presentadora le mandó un mensaje. "Ella me mandó un audio y me pidió si le podía mandar un audio cantando Aleluya. Cogí mi piano en mi casa y lo grabé. Ella me mandó un mensaje diciendo que le había flipado", contó José Otero, que para poder participar en la boda tuvo que viajar desde México e interrumpir la grabación para venir a la boda. "Fue increíble. Yo canté cuando ella entró en la iglesia. Fue un momentazo".

El artista explicó en la entrevista que "estaba en tensión" durante su actuación y contó también que después de la celebración en la Catedral de Sevilla se sumó a fiesta e incluso se tomó un vino con Victoria Beckham.

"Vaya bodorrio tan increíble el de Pilar Rubio y Sergio Ramos !!! Impresionante !! Gracias Pilar por dejarme se parte de este evento tan bonito y cantar mientras entrabas brillando en esa preciosa catedral", escribió en su cuenta de Instagram sobre el evento.