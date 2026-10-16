Karol G estrena por sorpresa el vídeo de 'BbY WOW' junto a Judeline y rusowsky

Cuando Karol G invitó al escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey a Judeline y rusowsky no solo lo hizo para deleitar a sus fans con el debut de las tres voces en directo, lo hizo para grabar el videoclip de BbY WOW.

Ese día se grabaron las imágenes del vídeo oficial de la nuevo gran éxito de la colombiana, que ha convertido a Judeline en la primera española en alcanzar el primer puesto del Top 50 Global de Spotify.

El vídeo está compuesto por fragmentos de la actuación en directo de los tres artistas e imágenes de los ensayos en los que se evidencia su buena sintonía, clave para llegar a lo más alto.

Karol G escribió esta canción en enero de 2026 tras una ruptura personal. Fue en un momento en que escuchaba música alternativa y había dejado a un lado el reggaetón.

Su plan no era meterla en el disco. De hecho, dos días antes de entrar en el estudio de grabación le dijo a su equipo que solo saldría si colaboraban rusowsky y Judeline.

¡Lo hicieron! Y el tema se ha conseguido en el gran éxito de su disco No me arrepiento de sentir tanto. En Spotify supera los 322 millones de reproducciones y ha conseguido situarse en número 1 de la lista diaria global. Además, llegó al No. 1 del Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S. y del Hot Latin Songs de Estados Unidos.