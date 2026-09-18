Karol G canta por primera vez en directo 'BbY WOW' junto a Judeline y rusowsky

La gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour de Karol G está resultando toda una fiesta no solo para los fans, sino también para la propia artista, que esta regalando momentos para el recuerdo de sus fans a cada show.

Dada la naturaleza del show, que combina canciones del álbum que da nombre a la gira Tropicoqueta y de su último proyecto No me arrepiento de sentir tanto, los directos se convierten en toda una montaña rusa de emociones y estilos musicales que muestran la versatilidad de La Bichota.

Sin embargo, si hay un momento predilecto a lo largo de la performance, es el momento en el que suenan los primeros acordes de BbY WOW, el último gran hit de Karol G. Durante su último concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la de Medellín ha hecho historia al interpretar por primera vez el tema en directo acompañada sobre el escenario de Judeline y rusowsky, sus más estrechos colaboradores.

Un grito de asombro se ha hecho con el recinto cuando Karol G ha anunciado la presencia de los españoles, que han aparecido sobre el escenario para interpretar sus versos de BbY WOW.