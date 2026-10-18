Letra en español de 'What Is Enough', la canción inédita de Harry Styles en honor a Liam Payne

Liam Payne y Harry Styles en 2015 | Chelsea Lauren / Variety / Penske Media vía Getty Images

El pasado viernes 16 de octubre se cumplieron dos años de la muerte de Liam Payne. Ese mismo día, Harry Styles actuó en el Madison Square Garden de Nueva York y dejó un momento muy especial al interpretar por primera vez What Is Enough, una canción inédita que escribió "hace unos dos años" para un amigo al que perdió.

Antes de cantar, Styles guardó un minuto de silencio y mostró su agradecimiento a todos los amigos y compañeros que le impulsaron a llegar hasta donde está. El recinto vivió estos minutos del concierto con mucha emoción, pues no hay duda de que What Is Enough habla de Liam Payne.

"Puedo decirte cómo es / Enterrar a amigos los miércoles por la noche", dice un verso de la canción. El funeral de Liam Payne se celebró el miércoles 20 de noviembre de 2024 en la iglesia de St. Mary, en Amersham, Buckinghamshire (Londres). Allí asistieron los compañeros de Payne en One Direction: Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y el propio Harry Styles.

"No soy lo bastante sabio / Pero te escribí una carta solo para quemarla / Y verla ascender, como si estuvieras en el cielo", dice el estribillo traducido del inglés al español.

Letra de 'What Is Enough' traducida al español

En la lluvia de la madrugada

Con el parpadeo de una luz

Y los besos de las olas

Lucho entre las sombras

"No es realmente el momento"

¿Era solo otra frase?

En vez de decir: "Tengo los brazos abiertos"

-

Bailas hasta cansarte

Entre las estrellas de allá arriba

El amigo y todos esos satélites

¿Lo haces?

-

No soy lo bastante sabio

Pero te escribí una carta solo para quemarla

Y verla ascender, como si estuvieras en el cielo

-

La noche, con todo su amor

Simplemente no fue suficiente

Para ayudarte a entender

Lo que dejas atrás

Puedo decirte cómo es

Enterrar a amigos los miércoles por la noche

Reunirse en un jardín alrededor del fuego

-

Bailas hasta cansarte

No, no lo haces, y ahora nunca lo harás

¿Lo harás?

-

No soy lo bastante sabio

Para pedir una conversación

Y luego echarme atrás, ¿verdad?

Como si estuvieras en el cielo